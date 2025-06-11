https://uz.sputniknews.ru/20250611/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-v-sfere-mirnogo-atoma-49843325.html
Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе, ускорения совместных нефтегазовых проектов
2025-06-11T09:46+0500
2025-06-11T09:46+0500
2025-06-11T10:13+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем Председателя Правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы республики. Новак, прибывший в Узбекистан для участия в четвертом Ташкентском инвестиционном форуме, передал лидеру страны приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина, а также поздравил с успешным проведением форума. В свою очередь Александр Новак отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В ходе IV Ташкентского международного инвестиционного форума вице-премьер РФ сообщил, что за последние три года на полях форума российские компании подписали инвестиционные соглашения на сумму более $5 млрд и выразил уверенность, что этот год будет столь же плодотворным.
https://uz.sputniknews.ru/20250610/mirziyoyev-investforum-tashkent-vystupleniye-49832805.html
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узбекистан россия сотрудничество
Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
09:46 11.06.2025 (обновлено: 10:13 11.06.2025)
Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе, ускорения совместных нефтегазовых проектов.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Узбекистан и Россия намерены и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем Председателя Правительства России Александром Новаком, сообщает
пресс-служба главы республики.
Новак, прибывший в Узбекистан для участия в четвертом Ташкентском инвестиционном форуме, передал лидеру страны приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина, а также поздравил с успешным проведением форума.
"Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Узбекистан в мае прошлого года и других контактов на высшем уровне. Особое внимание уделено расширению взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе, ускорению совместных нефтегазовых проектов, дальнейшему развитию сотрудничества в области мирного атома", — говорится в сообщении.
В свою очередь Александр Новак отметил
, что отношения между Россией и Узбекистаном, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"В России с гордостью следят за тем, как Узбекистан проводит широкомасштабные экономические реформы, добивается ускоренного роста экономики, уверенно укрепляет свои позиции на региональном и международном уровнях", — сказал он.
В ходе IV Ташкентского международного инвестиционного форума вице-премьер РФ сообщил, что за последние три года на полях форума российские компании подписали инвестиционные соглашения на сумму более $5 млрд и выразил уверенность, что этот год будет столь же плодотворным.