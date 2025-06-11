https://uz.sputniknews.ru/20250611/zaxarova-kommentariy-nota-posolstvo-uzbekistana-moskva-49856970.html
Захарова: Россию и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества
Захарова: Россию и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве
2025-06-11T15:20+0500
2025-06-11T15:20+0500
2025-06-11T15:48+0500
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мария захарова
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. Москву и Ташкент связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве. Об этом сообщает ТАСС.Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале. В связи с этим посольство республики направило соответствующую ноту в МИД РФ. По словам Захаровой, российская сторона с вниманием рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию, соответствующее обращение узбекистанских партнеров доводится до компетентных инстанций. Полученные объективные сведения будут переданы Ташкенту в установленном порядке."У нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке", — сказала официальный представитель российского МИДа.
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мария захарова россия узбекистан
мария захарова россия узбекистан
Захарова: Россию и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества
15:20 11.06.2025 (обновлено: 15:48 11.06.2025)
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве.
ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. Москву и Ташкент связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Прежде всего хотели бы подчеркнуть, что с Узбекистаном нас связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, и ко всем темам наших двусторонних связей мы подходим под этим углом зрения", — отметила дипломат.
Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале
. В связи с этим посольство республики направило соответствующую ноту в МИД РФ.
По словам Захаровой, российская сторона с вниманием рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию, соответствующее обращение узбекистанских партнеров доводится до компетентных инстанций. Полученные объективные сведения будут переданы Ташкенту в установленном порядке.
"У нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке", — сказала официальный представитель российского МИДа.