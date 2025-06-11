https://uz.sputniknews.ru/20250611/zaxarova-kommentariy-nota-posolstvo-uzbekistana-moskva-49856970.html

Захарова: Россию и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества

Захарова: Россию и Узбекистан связывают прочные отношения союзничества

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве

2025-06-11T15:20+0500

2025-06-11T15:20+0500

2025-06-11T15:48+0500

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россия

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мид узбекистана

мария захарова

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. Москву и Ташкент связывают прочные отношения союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя получение Россией ноты от посольства Узбекистана в Москве. Об этом сообщает ТАСС.Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале. В связи с этим посольство республики направило соответствующую ноту в МИД РФ. По словам Захаровой, российская сторона с вниманием рассматривает содержащуюся в ноте Узбекистана информацию, соответствующее обращение узбекистанских партнеров доводится до компетентных инстанций. Полученные объективные сведения будут переданы Ташкенту в установленном порядке."У нас имеются прямые каналы общения по линии правоохранительных и иных служб. Как водится между союзниками, разговор идет откровенный, и любой сигнал тщательно рассматривается. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке", — сказала официальный представитель российского МИДа.

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