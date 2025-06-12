https://uz.sputniknews.ru/20250612/aviakatastrofa-indiya-mirziyoyev-putin-soboleznovaniya-49880852.html

Авиакатастрофа в Индии: Мирзиёев и Путин выразили соболезнования

Авиакатастрофа в Индии: Мирзиёев и Путин выразили соболезнования

Sputnik Узбекистан

У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет.На борту воздушного судна находились 242 человека. По предварительным данным, все они погибли

2025-06-12T17:35+0500

2025-06-12T17:35+0500

2025-06-12T17:39+0500

общество

индия

авиакатастрофа

узбекистан

шавкат мирзиёев

россия

владимир путин

соболезнования

крушение самолета

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в этой стране, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Глава государства выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему индийскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.По словам пресс-секретаря министра иностранных дел РУз Ахрора Бурханова, граждан Узбекистана на борту самолета, разбившегося в Индии, не было.Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились 242 человека. По предварительным данным, все они погибли.

https://uz.sputniknews.ru/20250612/krushenie-passajirskogo-samoleta-v-indii--chto-izvestno-k-etomu-chasu-49879410.html

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