https://uz.sputniknews.ru/20250612/uzbekistan-fintex-potentsial-49874727.html
Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом
Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом
Sputnik Узбекистан
По словам специалистов, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий
2025-06-12T16:05+0500
2025-06-12T16:05+0500
2025-06-12T16:05+0500
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узбекистан
инвестиции
форум
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технологии
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом, заявил директор по платежам, партнерству и лояльности компании Wildberries & Russ Артем Феоктистов, на полях Ташкентского инвестиционного форума.Он отметил высокую цифровую зрелость страны и ее открытость к инновациям.По его словам, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.В стране создана дружественная для финтеха регуляторная среда, что делает Узбекистан отличной юрисдикцией для внедрения инноваций, добавил Феоктистов. Отдельно он выделил три направления, в которых финтех-экосистема Узбекистана уже показывает значительные результаты:По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.
https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html
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Элина Бекназарова
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MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан цифровизация технологии
узбекистан цифровизация технологии
Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
По словам специалистов, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом, заявил директор по платежам, партнерству и лояльности компании Wildberries & Russ Артем Феоктистов, на полях Ташкентского инвестиционного форума.
Он отметил высокую цифровую зрелость страны и ее открытость к инновациям.
По его словам, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.
"Мы — международная цифровая платформа, представленная в 10 странах. И Узбекистан — наш приоритет на текущий момент", — подчеркнул Феоктистов.
В стране создана дружественная для финтеха регуляторная среда, что делает Узбекистан отличной юрисдикцией для внедрения инноваций, добавил Феоктистов.
Отдельно он выделил три направления, в которых финтех-экосистема Узбекистана уже показывает значительные результаты:
удаленная идентификация — "зрелая и эффективная", по оценке Всемирного банка;
открытое банковское обслуживание (open banking) — не просто тренд, а уже реальность, активно применяемая в повседневной жизни;
платежи по QR-кодам — удобные как для пользователей, так и для бизнеса, ускоряющие развитие электронных переводов.
По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.
"Мы не просто адаптируем свои продукты под местный рынок — в Узбекистане мы учимся у партнеров. Это модель win-win", — заключил Артем Феоктистов.