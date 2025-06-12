https://uz.sputniknews.ru/20250612/uzbekistan-fintex-potentsial-49874727.html

Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом

Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом

Sputnik Узбекистан

По словам специалистов, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий

2025-06-12T16:05+0500

2025-06-12T16:05+0500

2025-06-12T16:05+0500

эксклюзив

узбекистан

инвестиции

форум

цифровизация

технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/18/47676420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d76b87ed6000007ba9d7b18f6cc997aa.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан — приоритетный рынок с мощным финтех-потенциалом, заявил директор по платежам, партнерству и лояльности компании Wildberries & Russ Артем Феоктистов, на полях Ташкентского инвестиционного форума.Он отметил высокую цифровую зрелость страны и ее открытость к инновациям.По его словам, интерес к республике обусловлен высокой долей молодого населения, поддержкой государства в сфере цифровизации и готовностью местных партнеров к внедрению новых технологий.В стране создана дружественная для финтеха регуляторная среда, что делает Узбекистан отличной юрисдикцией для внедрения инноваций, добавил Феоктистов. Отдельно он выделил три направления, в которых финтех-экосистема Узбекистана уже показывает значительные результаты:По словам топ-менеджера, успех на новом рынке определяется тремя ключевыми факторами: качеством клиентского опыта, прозрачностью местного законодательства и развитостью партнерской среды. В Узбекистане, отметил он, присутствуют все три компонента, что делает страну привлекательной для масштабирования цифровых решений.

https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан цифровизация технологии