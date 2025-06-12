https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html

Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать

Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать

Sputnik Узбекистан

По словам замминистра экономического развития РФ, республика обладает всем необходимым для вложения в ее экономику крупных капиталов

2025-06-12T13:50+0500

2025-06-12T13:50+0500

2025-06-12T13:50+0500

россия

узбекистан

инвестиции

торговля

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистан можно и нужно инвестировать. Об этом на полях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает РИА Новости.По словам Вольвача, на взаимное инвестиционное сотрудничество большое влияние оказывает развитие межрегиональных связей.Замминистра напомнил, что решением лидеров России и Узбекистана создан совет глав регионов, повестка которого находится в фокусе постоянного внимания президентов."Вся повестка находится на очень строгом контроле у лидеров наших стран. Мы следим за тем, чтобы повестка была содержательной, наполненной, продуманной. Когда идут какие-то взаимные кооперационные связи, проекты, контракты, чтобы они шли именно на взаимодополнение, на то, чтобы там, где у нас есть возможность, восполнить через экспорт, через импорт те или иные недостающие ресурсы, либо товарные группы в регионе России за счет поставок из регионов Узбекистана, это будет делаться. Даже крупные, крупные инвестиционные проекты от горнодобывающих, нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих, они все равно находятся в регионах", — подчеркнул он.Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ), проходящий 10-12 июня, – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса — всего более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250611/mirziyoyev-sovet-inostrannyx-investorov-vystupleniye-49860666.html

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