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https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html
Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать
Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать
Sputnik Узбекистан
По словам замминистра экономического развития РФ, республика обладает всем необходимым для вложения в ее экономику крупных капиталов
2025-06-12T13:50+0500
2025-06-12T13:50+0500
россия
узбекистан
инвестиции
торговля
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистан можно и нужно инвестировать. Об этом на полях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает РИА Новости.По словам Вольвача, на взаимное инвестиционное сотрудничество большое влияние оказывает развитие межрегиональных связей.Замминистра напомнил, что решением лидеров России и Узбекистана создан совет глав регионов, повестка которого находится в фокусе постоянного внимания президентов."Вся повестка находится на очень строгом контроле у лидеров наших стран. Мы следим за тем, чтобы повестка была содержательной, наполненной, продуманной. Когда идут какие-то взаимные кооперационные связи, проекты, контракты, чтобы они шли именно на взаимодополнение, на то, чтобы там, где у нас есть возможность, восполнить через экспорт, через импорт те или иные недостающие ресурсы, либо товарные группы в регионе России за счет поставок из регионов Узбекистана, это будет делаться. Даже крупные, крупные инвестиционные проекты от горнодобывающих, нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих, они все равно находятся в регионах", — подчеркнул он.Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ), проходящий 10-12 июня, – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса — всего более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250611/mirziyoyev-sovet-inostrannyx-investorov-vystupleniye-49860666.html
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россия дмитрий вольвач узбекистан инвестиции
россия дмитрий вольвач узбекистан инвестиции

Вольвач: В Узбекистан можно и нужно инвестировать

13:50 12.06.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По словам замминистра экономического развития РФ, республика обладает всем необходимым для вложения в ее экономику крупных капиталов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистан можно и нужно инвестировать. Об этом на полях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает РИА Новости.

"Мы стараемся больше разъяснять нашим потенциальным инвесторам, что вкладывать инвестиции в Республику Узбекистан можно и нужно, что уже зрелость и цифровая, и регуляторная (есть — ред.). Здесь в республике более чем достаточно для того, чтобы сюда вкладывать крупные капиталы, создавать совместные предприятия и за счет этого делать серьезный глобальный бизнес, в том числе не только для взаимной торговли, но и создавать продукты, которые могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке. Это наша следующая задача, которую мы будем решать с нашими коллегами", — сказал он.

По словам Вольвача, на взаимное инвестиционное сотрудничество большое влияние оказывает развитие межрегиональных связей.
"У нас, наверное, такой тесной региональной кооперации, как с Узбекистаном, ну, разве что Беларусь может похвастаться, когда практически каждый регион Российской Федерации и каждая область Республики Узбекистан связаны между собой торговлей, инвестициями, культурными, образовательными обменами. И это очень важно", — отметил он.
Замминистра напомнил, что решением лидеров России и Узбекистана создан совет глав регионов, повестка которого находится в фокусе постоянного внимания президентов.
"Вся повестка находится на очень строгом контроле у лидеров наших стран. Мы следим за тем, чтобы повестка была содержательной, наполненной, продуманной. Когда идут какие-то взаимные кооперационные связи, проекты, контракты, чтобы они шли именно на взаимодополнение, на то, чтобы там, где у нас есть возможность, восполнить через экспорт, через импорт те или иные недостающие ресурсы, либо товарные группы в регионе России за счет поставок из регионов Узбекистана, это будет делаться. Даже крупные, крупные инвестиционные проекты от горнодобывающих, нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих, они все равно находятся в регионах", — подчеркнул он.
Для справки: IV Ташкентский Международный инвестиционный форум (ТМИФ), проходящий 10-12 июня, – одно из крупнейших деловых событий региона, объединившее ключевых игроков мировой экономики: международных инвесторов, представителей правительств, глобальных финансовых институтов и транснационального бизнеса — всего более 8 000 участников, в том числе около 3 000 делегатов из почти 100 стран.
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