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Глава МИД Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Глава МИД Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В рамках визита министр встретится с администрацией и бизнесменами одного из регионов Узбекистана, посетит логистический хаб, а также обсудит вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму с директором Исполнительного комитета РАТС ШОС.
2025-06-13T17:55+0500
2025-06-13T17:55+0500
беларусь
узбекистан
посол
официальный визит
сотрудничество
переговоры
бахтиёр саидов
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте он встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым и обсудил с ним развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.В рамках визита министр посетит один из регионов Узбекистана, где встретится с представителями местных властей и деловых кругов. Ожидается обмен мнениями по вопросам межрегионального сотрудничества и практической кооперации.Рыженков также посетит один из ключевых логистических хабов, где ознакомится с возможностями инфраструктуры и перспективами взаимодействия в сфере транспорта и дистрибуции.Кроме того, у министра запланирована встреча с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, на которой будут обсуждаться вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму.Визит Министра иностранных дел Беларуси в Узбекистан продлится с 13 по 15 июня.
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рыженков беларусь министр иностранных дел саидов узбекистан ратс шос
рыженков беларусь министр иностранных дел саидов узбекистан ратс шос

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан

17:55 13.06.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
 Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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В рамках визита министр встретится с администрацией и бизнесменами одного из регионов Узбекистана, посетит логистический хаб, а также обсудит вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму с директором Исполнительного комитета РАТС ШОС.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте он встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым и обсудил с ним развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
 Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

"Провели продуктивную встречу с министром иностранных дел Республики Беларусь Е.П. Максимом Рыженковым. Наши переговоры были посвящены укреплению двустороннего сотрудничества, расширению дипломатического диалога и выявлению новых возможностей для совместного взаимодействия в ключевых сферах. У нас богатая повестка на 2025 год, насыщенная обменами на высоком уровне, направленными на удовлетворение интересов наших народов", — написал глава МИД Узбекистана в своем Telegram канале.

В рамках визита министр посетит один из регионов Узбекистана, где встретится с представителями местных властей и деловых кругов. Ожидается обмен мнениями по вопросам межрегионального сотрудничества и практической кооперации.
Рыженков также посетит один из ключевых логистических хабов, где ознакомится с возможностями инфраструктуры и перспективами взаимодействия в сфере транспорта и дистрибуции.
Кроме того, у министра запланирована встреча с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, на которой будут обсуждаться вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму.

"Визит направлен на дальнейшее укрепление дружественных отношений между Беларусью и Узбекистаном и придание нового импульса двустороннему сотрудничеству", — подчеркнули в МИД.

Визит Министра иностранных дел Беларуси в Узбекистан продлится с 13 по 15 июня.
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