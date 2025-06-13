https://uz.sputniknews.ru/20250613/glava-mid-belarusi-maksim-ryjenkov-pribyl-ofitsialniy-vizit-uzbekistan-49897951.html

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В рамках визита министр встретится с администрацией и бизнесменами одного из регионов Узбекистана, посетит логистический хаб, а также обсудит вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму с директором Исполнительного комитета РАТС ШОС.

2025-06-13T17:55+0500

2025-06-13T17:55+0500

2025-06-13T17:55+0500

беларусь

узбекистан

посол

официальный визит

сотрудничество

переговоры

бахтиёр саидов

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте он встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым и обсудил с ним развитие политического диалога, расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.В рамках визита министр посетит один из регионов Узбекистана, где встретится с представителями местных властей и деловых кругов. Ожидается обмен мнениями по вопросам межрегионального сотрудничества и практической кооперации.Рыженков также посетит один из ключевых логистических хабов, где ознакомится с возможностями инфраструктуры и перспективами взаимодействия в сфере транспорта и дистрибуции.Кроме того, у министра запланирована встреча с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, на которой будут обсуждаться вопросы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму.Визит Министра иностранных дел Беларуси в Узбекистан продлится с 13 по 15 июня.

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