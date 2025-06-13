Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности
09:47 13.06.2025 (обновлено: 10:06 13.06.2025)
© AP Photo / Vahid SalemiУдары Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
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Целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Утром в пятницу Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов".
Иранское госагентство Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.
На данный момент в Иране объявлено чрезвычайное положение. Армия призывает тысячи резервистов.
Израиль закрыл свое воздушное пространство. Аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы.
Главное к этому часу:
целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры;
министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву; премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
нескольким атакам подвергся ядерный объект в Натанзе в северной части Ирана;
МАГАТЭ будет следить за уровнем радиации в стране; Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Тель-Авива; после атаки армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов;
Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.
Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов исламской республики, его слова приводит иранское издание Sharq.
"Израиль провел атаки по ряду территорий нашей страны, в частности, по ядерным и военным объектам. Граждане Ирана должны сохранять спокойствие. Иран даст решительный ответ Израилю", — сказал Азизи.
Он отметил, что масштабы израильских ударов по этим объектам пока уточняются.
МИД Ирана потребовал "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля.
"Иран, как один из основателей ООН, суть работы которой заключается в предотвращении агрессии и угроз миру, подчеркивает обязанность Совета безопасности этой организации принять незамедлительные меры в целях противодействия нарушению международного мира и безопасности из-за агрессии Израиля против Ирана и призывает генсекретаря ООН и членов СБ ООН как можно скорее принять меры в этом отношении", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника передает, что целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля по Ирану.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".