https://uz.sputniknews.ru/20250613/izrail-nanes-udary-po-obektam-v-irane-podrobnosti-49885832.html

Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности

Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности

Sputnik Узбекистан

Целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.

2025-06-13T09:47+0500

2025-06-13T09:47+0500

2025-06-13T10:06+0500

иран

израиль

удар

сша

атака

ядерная программа

безопасность

в мире

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Утром в пятницу Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагентство Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.На данный момент в Иране объявлено чрезвычайное положение. Армия призывает тысячи резервистов.Израиль закрыл свое воздушное пространство. Аэропорт Бен-Гурион отменяет ночные рейсы.Главное к этому часу:Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов исламской республики, его слова приводит иранское издание Sharq.Он отметил, что масштабы израильских ударов по этим объектам пока уточняются.МИД Ирана потребовал "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника передает, что целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля по Ирану.Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".

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