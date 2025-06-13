https://uz.sputniknews.ru/20250613/mid-rossii-osudil-izrailskie-udary-po-territorii-irana-49898527.html
МИД России осудил израильские удары по территории Ирана
МИД России осудил израильские удары по территории Ирана
Sputnik Узбекистан
В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.
2025-06-13T17:18+0500
2025-06-13T17:18+0500
2025-06-13T17:18+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел России решительно осудило применение Израилем силы в нарушение Устава ООН и норм международного права, говорится в заявлении МИД после ударов Израиля по территории Ирана.В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. В МИД также отметили, что сотрудники МАГАТЭ наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем. В МИД РФ подчеркнули, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. В заявлении еще раз напомнили о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе.
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мид россия иран израиль удар прекращение огня магатэ
мид россия иран израиль удар прекращение огня магатэ
МИД России осудил израильские удары по территории Ирана
В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Министерство иностранных дел России решительно осудило применение Израилем силы в нарушение Устава ООН и норм международного права, говорится в заявлении
МИД после ударов Израиля по территории Ирана.
"Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава ООН и норм международного права в ночь на 13 июня. Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.
"Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома. Очевидно, что в З. Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", — говорится в заявлении.
В МИД также отметили, что сотрудники МАГАТЭ наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем.
"Ожидаем от Генерального директора МАГАТЭ взвешенных и объективных оценок происходящего, включая тщательный анализ вероятных радиологических последствий атак на ядерные объекты в Иране". Рассчитываем также на то, что западные государства, спровоцировавшие антииранскую истерию в Совете управляющих МАГАТЭ и в очередной раз протолкнувшие в угоду своим политическим пристрастиям и фобиям конъюнктурную резолюцию, не получившую всеобщей поддержки, осознают губительные результаты своего разрушительного курса и меру лежащей на них вины за трагедию", — отмечено в заявлении.
В МИД РФ подчеркнули, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.
"Надеемся, что именно такой подход в конечном итоге возобладает. Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне", — говорится в тексте.
В заявлении еще раз напомнили о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе.