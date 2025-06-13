https://uz.sputniknews.ru/20250613/mid-rossii-osudil-izrailskie-udary-po-territorii-irana-49898527.html

МИД России осудил израильские удары по территории Ирана

МИД России осудил израильские удары по территории Ирана

Sputnik Узбекистан

В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.

2025-06-13T17:18+0500

2025-06-13T17:18+0500

2025-06-13T17:18+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Министерство иностранных дел России решительно осудило применение Израилем силы в нарушение Устава ООН и норм международного права, говорится в заявлении МИД после ударов Израиля по территории Ирана.В ведомстве отметили особый цинизм происходящего, учитывая тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. В МИД также отметили, что сотрудники МАГАТЭ наряду с гражданами Ирана также оказались под израильским огнем. В МИД РФ подчеркнули, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. В заявлении еще раз напомнили о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе.

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