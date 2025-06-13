https://uz.sputniknews.ru/20250613/sochi-tseremoniya-zakrytiya-mejdunarodnyy-festival-evraziya-kinofest-49900459.html

Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция

Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция

Sputnik Узбекистан

Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступили профессионалы киноиндустрии.

2025-06-13T21:00+0500

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2025-06-13T21:04+0500

фестиваль

сочи

видео

кино

киноиндустрия

культура

евразия

россия

кинематограф

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В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", на котором были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина" состоялись кинопоказы более 50 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров.В этом году к мероприятию присоединились представители Туркменистана, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии.В рамках фестиваля прошли мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости могли ознакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста.По итогам кинофестиваля жюри выбрали авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия"."Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

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