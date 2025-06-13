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Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция
Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция
Sputnik Узбекистан
Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступили профессионалы киноиндустрии.
2025-06-13T21:00+0500
2025-06-13T21:00+0500
2025-06-13T21:04+0500
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В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", на котором были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина" состоялись кинопоказы более 50 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров.В этом году к мероприятию присоединились представители Туркменистана, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии.В рамках фестиваля прошли мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости могли ознакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста.По итогам кинофестиваля жюри выбрали авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия"."Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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сочи церемония закрытия международный фестиваль евразия-кинофест видео
сочи церемония закрытия международный фестиваль евразия-кинофест видео
Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция
21:00 13.06.2025 (обновлено: 21:04 13.06.2025)
Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступили профессионалы киноиндустрии.
В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест", на котором были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина" состоялись кинопоказы более 50 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров.
В этом году к мероприятию присоединились представители Туркменистана, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии.
В рамках фестиваля прошли мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Все дни кинофеста гости могли ознакомиться с фильмами, которые создавали ученики известного кинематографиста.
"Он один из тех, кто заложил основы советского кинематографа, воспитал целую плеяду учеников, сформировал школу, чьи традиции живы и сегодня", – рассказали организаторы фестиваля.
По итогам кинофестиваля жюри выбрали авторов лучших фильмов, чтобы вручить "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" – статуэтку "Евразия".
"Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.