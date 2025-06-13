https://uz.sputniknews.ru/20250613/sotrudnichestvo-uzbekistan-evraziyskiy-bank-razvitiya-49893306.html

Перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития — видео

Перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития — видео

Sputnik Узбекистан

ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации.

2025-06-13T14:35+0500

2025-06-13T14:35+0500

2025-06-13T15:38+0500

видео

еабр

пресс-конференция

пресс-центр

банк

пресс-центр

сотрудничество

узбекистан

sputnik

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0d/49887225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6968050f8e4a77b0fa6f4fcd66514e6b.jpg

В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост, посвященный вступлению страны в Соглашение об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР). Как отметил ученый секретарь Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Узбекистана Музафар Каримов, республика намерена стать третьим по объему вложений участником банка — после России и Казахстана. Это обеспечит Ташкенту более заметную роль в принятии решений и расширит возможности участия в региональных экономических инициативах. ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации. По мнению заведующего Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, вступление Узбекистана в ЕАБР — шаг взаимовыгодный. Это расширяет доступ страны к международному финансированию, а самому банку дает более широкую географию и усиливает его авторитет. Главный редактор аналитического портала Central Asia – Cronos Мадия Торебаева добавила, что в Казахстане с нетерпением ждали этого шага. По ее словам, ЕАБР уже реализует в стране около 12 масштабных проектов, и участие Узбекистана позволит “переформатировать” существующие инициативы и запустить новые, особенно в логистике, энергетике и промышленной инфраструктуре.Полную запись смотрите по ссылке.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сотрудничество узбекистан евразийский банк развития видео пресс-центр пресс-конференция банк еабр