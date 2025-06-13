https://uz.sputniknews.ru/20250613/sotrudnichestvo-uzbekistan-evraziyskiy-bank-razvitiya-49893306.html
Перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития — видео
Перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития — видео
Sputnik Узбекистан
ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации.
2025-06-13T14:35+0500
2025-06-13T14:35+0500
2025-06-13T15:38+0500
видео
еабр
пресс-конференция
пресс-центр
банк
пресс-центр
сотрудничество
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост, посвященный вступлению страны в Соглашение об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР). Как отметил ученый секретарь Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Узбекистана Музафар Каримов, республика намерена стать третьим по объему вложений участником банка — после России и Казахстана. Это обеспечит Ташкенту более заметную роль в принятии решений и расширит возможности участия в региональных экономических инициативах. ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации. По мнению заведующего Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, вступление Узбекистана в ЕАБР — шаг взаимовыгодный. Это расширяет доступ страны к международному финансированию, а самому банку дает более широкую географию и усиливает его авторитет. Главный редактор аналитического портала Central Asia – Cronos Мадия Торебаева добавила, что в Казахстане с нетерпением ждали этого шага. По ее словам, ЕАБР уже реализует в стране около 12 масштабных проектов, и участие Узбекистана позволит “переформатировать” существующие инициативы и запустить новые, особенно в логистике, энергетике и промышленной инфраструктуре.Полную запись смотрите по ссылке.
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сотрудничество узбекистан евразийский банк развития видео пресс-центр пресс-конференция банк еабр
сотрудничество узбекистан евразийский банк развития видео пресс-центр пресс-конференция банк еабр
Перспективы сотрудничества Узбекистана с Евразийским банком развития — видео
14:35 13.06.2025 (обновлено: 15:38 13.06.2025)
Эксклюзив
ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост, посвященный вступлению страны в Соглашение об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР).
Как отметил ученый секретарь Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Узбекистана Музафар Каримов, республика намерена стать третьим по объему вложений участником банка — после России и Казахстана. Это обеспечит Ташкенту более заметную роль в принятии решений и расширит возможности участия в региональных экономических инициативах.
ЕАБР планирует реализовать в Узбекистане проекты в сферах транспорта, зеленой энергетики, промышленности, сельского хозяйства и цифровизации.
По мнению заведующего Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, вступление Узбекистана в ЕАБР — шаг взаимовыгодный. Это расширяет доступ страны к международному финансированию, а самому банку дает более широкую географию и усиливает его авторитет.
Главный редактор аналитического портала Central Asia – Cronos Мадия Торебаева добавила, что в Казахстане с нетерпением ждали этого шага.
По ее словам, ЕАБР уже реализует в стране около 12 масштабных проектов, и участие Узбекистана позволит “переформатировать” существующие инициативы и запустить новые, особенно в логистике, энергетике и промышленной инфраструктуре.
Полную запись смотрите по ссылке
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