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https://uz.sputniknews.ru/20250613/uzbekistan-podderjal-rezolyutsiyu-genassamblei-oon-nemedlennom-prekraschenii-ognya-v-gaze-49896414.html
Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в Газе
Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в Газе
Sputnik Узбекистан
Среди поддержавших резолюцию — Узбекистан, Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция и Малайзия.
2025-06-13T16:07+0500
2025-06-13T16:21+0500
резолюция
узбекистан
сектор газа
оон
палестино-израильский конфликт
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации.Документ поддержали 149 стран, 12 высказались против и 19 воздержались. Среди поддержавших — Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция и Малайзия.Помимо США, против резолюции проголосовали Венгрия, Фиджи и Аргентина. Резолюция "требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами".Резолюция также призывает Израиль "немедленно снять осаду, открыть все контрольно-пропускные пункты и обеспечить, чтобы помощь доходила до палестинского гражданского населения по всему сектору Газа оперативно и в необходимых объемах".Резолюция Генассамблеи, предложенная Палестиной и 23 странами во главе с Испанией, требует прекращения огня, освобождения заложников и полного вывода израильских войск из сектора Газа и осуждает использование голода как орудия войны, а также требует содействия беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в Газу.Хотя резолюции Ассамблеи не имеют юридической силы, они имеют политическое и моральное значение.В начале июня США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав.Постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в геополитические игры". Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры".
узбекистан
сектор газа
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резолюция оон генассамблея сектор газа вето прекращение огня гуманитарная помощь
резолюция оон генассамблея сектор газа вето прекращение огня гуманитарная помощь

Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в Газе

16:07 13.06.2025 (обновлено: 16:21 13.06.2025)
© Правительство республики УзбекистанГенеральный секретарь ООН прибыл в Узбекистан
Генеральный секретарь ООН прибыл в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
© Правительство республики Узбекистан
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Среди поддержавших резолюцию — Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция и Малайзия.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации.
Документ поддержали 149 стран, 12 высказались против и 19 воздержались. Среди поддержавших — Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция и Малайзия.
Помимо США, против резолюции проголосовали Венгрия, Фиджи и Аргентина. Резолюция "требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами".
Резолюция также призывает Израиль "немедленно снять осаду, открыть все контрольно-пропускные пункты и обеспечить, чтобы помощь доходила до палестинского гражданского населения по всему сектору Газа оперативно и в необходимых объемах".
Резолюция Генассамблеи, предложенная Палестиной и 23 странами во главе с Испанией, требует прекращения огня, освобождения заложников и полного вывода израильских войск из сектора Газа и осуждает использование голода как орудия войны, а также требует содействия беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в Газу.
Хотя резолюции Ассамблеи не имеют юридической силы, они имеют политическое и моральное значение.
В начале июня США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав.
Постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а "кто продолжает играть в геополитические игры".

"К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса", — сказал Небензя.

Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры".
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