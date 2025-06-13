https://uz.sputniknews.ru/20250613/zolotodobyvayuschee-predpriyatie-magadan-xochet-privlech-rabochix-uzbekistan-49891660.html

Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области

Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области

Sputnik Узбекистан

Концерну нужны квалифицированные машинисты, водители, механики и другие специалисты.

2025-06-13T13:50+0500

2025-06-13T13:50+0500

2025-06-13T14:25+0500

трудовые мигранты

россия

узбекистан

добыча золота

магаданская область

агентство миграции при кабинете министров руз.

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Предприятие, занимающееся добычей золота в Магаданской области России, заинтересовано в привлечении рабочей силы из Узбекистана. В ходе рабочей поездки в данный субъект Российской Федерации, сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели переговоры с председателем наблюдательного совета концерна "Арбат" Александром Басанским, передает информагентство "Дунё".В ходе встречи Басанский подробно рассказал о деятельности концерна "Арбат", который занимается добычей золота на 11 объектах в Магаданской области. В настоящее время в компании работают более 900 граждан Узбекистана. Также была отмечена возможность привлечения дополнительной рабочей силы из Узбекистана.В свою очередь сотрудники Генерального консульства выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе.Они представили подробную информацию о проводимой работе по упорядоченной трудовой миграции, организуемой в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции".По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров с представителями Агентства миграции Узбекистана для обсуждения вопросов привлечения специалистов для концерна "Арбат" на законных основаниях.

россия

узбекистан

магаданская область

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концерн арбат добыча золота узбекистан трудовые мигранты магаданская область агентство трудовой миграции