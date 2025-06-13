https://uz.sputniknews.ru/20250613/zolotodobyvayuschee-predpriyatie-magadan-xochet-privlech-rabochix-uzbekistan-49891660.html
Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области
Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области
Sputnik Узбекистан
Концерну нужны квалифицированные машинисты, водители, механики и другие специалисты.
2025-06-13T13:50+0500
2025-06-13T13:50+0500
2025-06-13T14:25+0500
трудовые мигранты
россия
узбекистан
добыча золота
магаданская область
агентство миграции при кабинете министров руз.
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Предприятие, занимающееся добычей золота в Магаданской области России, заинтересовано в привлечении рабочей силы из Узбекистана. В ходе рабочей поездки в данный субъект Российской Федерации, сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели переговоры с председателем наблюдательного совета концерна "Арбат" Александром Басанским, передает информагентство "Дунё".В ходе встречи Басанский подробно рассказал о деятельности концерна "Арбат", который занимается добычей золота на 11 объектах в Магаданской области. В настоящее время в компании работают более 900 граждан Узбекистана. Также была отмечена возможность привлечения дополнительной рабочей силы из Узбекистана.В свою очередь сотрудники Генерального консульства выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе.Они представили подробную информацию о проводимой работе по упорядоченной трудовой миграции, организуемой в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции".По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров с представителями Агентства миграции Узбекистана для обсуждения вопросов привлечения специалистов для концерна "Арбат" на законных основаниях.
россия
узбекистан
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концерн арбат добыча золота узбекистан трудовые мигранты магаданская область агентство трудовой миграции
концерн арбат добыча золота узбекистан трудовые мигранты магаданская область агентство трудовой миграции
Рабочие руки из Узбекистана ждут на золотодобывающем предприятии Магаданской области
13:50 13.06.2025 (обновлено: 14:25 13.06.2025)
В настоящее время концерну нужны квалифицированные машинисты, водители, механики и другие специалисты.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Предприятие, занимающееся добычей золота в Магаданской области России, заинтересовано в привлечении рабочей силы из Узбекистана. В ходе рабочей поездки в данный субъект Российской Федерации, сотрудники Генерального консульства Узбекистана провели переговоры с председателем наблюдательного совета концерна "Арбат" Александром Басанским, передает
информагентство "Дунё".
В ходе встречи Басанский подробно рассказал о деятельности концерна "Арбат", который занимается добычей золота на 11 объектах в Магаданской области.
В настоящее время в компании работают более 900 граждан Узбекистана. Также была отмечена возможность привлечения дополнительной рабочей силы из Узбекистана.
"В настоящее время концерну нужны квалифицированные машинисты, водители, механики и другие специалисты. Для этой категории работников установлена достойная заработная плата, они обеспечиваются бесплатным жильем и трехразовым питанием", — сказал Басанский.
В свою очередь сотрудники Генерального консульства выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе.
Они представили подробную информацию о проводимой работе по упорядоченной трудовой миграции, организуемой в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции".
По итогам встречи достигнута договоренность об организации переговоров с представителями Агентства миграции Узбекистана для обсуждения вопросов привлечения специалистов для концерна "Арбат" на законных основаниях.