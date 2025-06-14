https://uz.sputniknews.ru/20250614/biznes-dialog-eaes-oae-minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-49927899.html

Бизнес-диалог ЕАЭС – ОАЭ пройдет в Минске в рамках Евразийского экономического форума

Бизнес-диалог ЕАЭС – ОАЭ пройдет в Минске в рамках Евразийского экономического форума

Sputnik Узбекистан

Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ.

2025-06-14T18:15+0500

2025-06-14T18:15+0500

2025-06-14T18:19+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Бизнес-диалог ЕАЭС — ОАЭ пройдет 26 июня в Минске, в рамках IV Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ и станет ключевой площадкой для обсуждения торговой сделки, затрагивающей более 90% торгового оборота и свыше 85% товарной номенклатуры.Участники мероприятия обсудят вопросы углубления сотрудничества и устранения нетарифных барьеров, проблемы операторов внешнеэкономической деятельности, способы наращивания цепочек поставок, развитие цифровой инфраструктуры, а также вовлечение малых и средних предприятий в торговлю в преференциальных условиях.

https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html

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