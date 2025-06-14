https://uz.sputniknews.ru/20250614/biznes-dialog-eaes-oae-minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-49927899.html
Бизнес-диалог ЕАЭС – ОАЭ пройдет в Минске в рамках Евразийского экономического форума
Бизнес-диалог ЕАЭС – ОАЭ пройдет в Минске в рамках Евразийского экономического форума
Sputnik Узбекистан
Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ.
2025-06-14T18:15+0500
2025-06-14T18:15+0500
2025-06-14T18:19+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
минск
беларусь
оаэ
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6faca0c9333bb1435d27bbceefbd380.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Бизнес-диалог ЕАЭС — ОАЭ пройдет 26 июня в Минске, в рамках IV Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ и станет ключевой площадкой для обсуждения торговой сделки, затрагивающей более 90% торгового оборота и свыше 85% товарной номенклатуры.Участники мероприятия обсудят вопросы углубления сотрудничества и устранения нетарифных барьеров, проблемы операторов внешнеэкономической деятельности, способы наращивания цепочек поставок, развитие цифровой инфраструктуры, а также вовлечение малых и средних предприятий в торговлю в преференциальных условиях.
https://uz.sputniknews.ru/20250606/strany-eaes-obsudyat-v-minske-razvitie-mejgosudarstvennoy-kooperatsii-v-apk--49753557.html
минск
беларусь
оаэ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_287:0:2712:1819_1920x0_80_0_0_a638d6511fcd406813a7299670196277.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
минск беларусь бизнес-диалог оаэ еаэс еэк евразийский экономический форум
минск беларусь бизнес-диалог оаэ еаэс еэк евразийский экономический форум
Бизнес-диалог ЕАЭС – ОАЭ пройдет в Минске в рамках Евразийского экономического форума
18:15 14.06.2025 (обновлено: 18:19 14.06.2025)
Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
Бизнес-диалог ЕАЭС — ОАЭ пройдет 26 июня в Минске, в рамках IV Евразийского экономического форума. Об этом сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"26 июня в рамках IV Евразийского экономического форума в Минске состоится совместное мероприятие с одним из главных торговых партнеров Евразийского экономического союза среди стран Персидского залива — Объединенными Арабскими Эмиратами, приуроченное к подписанию на полях Высшего Евразийского экономического совета соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ", – говорится в сообщении.
Бизнес-диалог пройдет с участием представителей органов государственной власти, деловых кругов, а также экспертного сообщества стран евразийской "пятерки" и ОАЭ и станет ключевой площадкой для обсуждения торговой сделки, затрагивающей более 90% торгового оборота и свыше 85% товарной номенклатуры.
Участники мероприятия обсудят вопросы углубления сотрудничества и устранения нетарифных барьеров, проблемы операторов внешнеэкономической деятельности, способы наращивания цепочек поставок, развитие цифровой инфраструктуры, а также вовлечение малых и средних предприятий в торговлю в преференциальных условиях.
"Бизнес-диалог ЕАЭС — ОАЭ призван придать дополнительный импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между ЕАЭС и ОАЭ", – добавили в пресс-службе.