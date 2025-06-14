https://uz.sputniknews.ru/20250614/izrail-nameren-rasshirit-voennuyu-operatsiyu-protiv-yadernoy-programmy-irana-49916517.html

Израиль намерен расширить военную операцию против ядерной программы Ирана

Израиль намерен расширить военную операцию против ядерной программы Ирана

Sputnik Узбекистан

ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима.

2025-06-14T14:15+0500

2025-06-14T14:15+0500

2025-06-14T14:15+0500

израиль

ядерная программа

иран

тегеран

конфликт

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.Советник также призвал жителей Израиля оставаться рядом с укрытиями на всей территории страны и следовать указаниям службы тыла.Ранее представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Тегеран продолжит операцию в ответ на удары Израиля по Ирану.По заявлению секретариата Высшего совета нацбезопасности Ирана, Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю. По данным секретариата, заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана прошло 13 июня. На нем обсуждались ответные меры Ирана на продолжение любых действий со стороны Израиля против Ирана, а также было условлено реализовать их.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.По заявлению властей Израиля, операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.По заявлению Нетаньяху, Израиль за сутки уничтожил значительную часть арсенала баллистических ракет Ирана и самый крупный объект по обогащению урана.В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание — 3".За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Израильские ВВС и системы ПВО отражают удары, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносят ответные авиаудары по объектам в Иране. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля нарушают Устав ООН и Тегеран вправе ответить на них.

https://uz.sputniknews.ru/20250614/posolstvo-uzbekistana-v-izraile-prosit-grajdan-ne-vyxodit-na-ulitsu-bez-neobxodimosti-49914229.html

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