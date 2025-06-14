https://uz.sputniknews.ru/20250614/posolstvo-uzbekistana-v-izraile-prosit-grajdan-ne-vyxodit-na-ulitsu-bez-neobxodimosti-49914229.html
Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимости
Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимости
Sputnik Узбекистан
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят незамедлительно обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
2025-06-14T13:07+0500
2025-06-14T13:07+0500
2025-06-14T13:25+0500
израиль
иран
конфликт
посольство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой принять меры личной безопасности и воздержаться от выхода на улицу без необходимости, в связи с текущей напряженной ситуацией между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран.Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам ИзраиляПосольство также обратилось с просьбой временно приостановить прием граждан для получения консульских услуг.В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:• Номера телефонов экстренных служб: 03-672-2466; 03-672-2371; 03-758-5075; 03-758-5076.• Для экстренных и срочных сообщений: + 972 54 485 1397.
https://uz.sputniknews.ru/20250613/izrail-nanes-udary-po-obektam-v-irane-podrobnosti-49885832.html
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узбекистан израиль посольство обращение иран ракеты обстрел
Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимости
13:07 14.06.2025 (обновлено: 13:25 14.06.2025)
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят незамедлительно обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой принять меры личной безопасности и воздержаться от выхода на улицу без необходимости, в связи с текущей напряженной ситуацией между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран.
"ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, находящимся в Государстве Израиль! Учитывая сложившуюся сложную ситуацию в стране, рекомендуем вам принять меры личной безопасности и не покидать укрытия во время ракетных обстрелов. Не посещайте улицы и другие развлекательные заведения без необходимости", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Посольство также обратилось с просьбой временно приостановить прием граждан для получения консульских услуг.
"Просим Вас временно воздержаться от посещения посольства для получения консульских услуг, без крайней необходимости. Пожалуйста, берегите свои жизни", — говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:
• Номера телефонов экстренных служб: 03-672-2466; 03-672-2371; 03-758-5075; 03-758-5076.
• Для экстренных и срочных сообщений: + 972 54 485 1397.