https://uz.sputniknews.ru/20250614/predstavitel-oon-otmetil-polojitelnyy-opyt-uzbekistana-prava-cheloveka-49913232.html

В ООН отметили положительный опыт Узбекистана в области прав человека

В ООН отметили положительный опыт Узбекистана в области прав человека

Sputnik Узбекистан

Узбекистан считает своим главным приоритетом развитие человеческого потенциала, борьбу с коррупцией, эффективное государственное управление и достижение экологической устойчивости.

2025-06-14T12:12+0500

2025-06-14T12:12+0500

2025-06-14T12:37+0500

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

женева

права человека

оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.В своем выступлении на панельной дискуссии форума Глобальной коалиции за социальную справедливость Танзила Нарбаева отметила, что в рамках Стратегии "Узбекистан-2030" особое внимание уделяется обеспечению прав человека, укреплению социальной справедливости и созданию достойных условий жизни для каждого гражданина.Она отметила, что Узбекистан считает своим главным приоритетом развитие человеческого потенциала, борьбу с коррупцией, эффективное управление и достижение экологической устойчивости. Эти принципы соответствуют экономическому подходу, основанному на правах человека.В последние годы республика добилась больших результатов в сфере трудовых прав. Ратифицированы все основные и приоритетные конвенции МОТ. В Конституции, принятой в 2023 году в новой редакции, и Трудовом кодексе учтены эти международные стандарты. В частности, усилена роль института коллективного договора, защищающего права уязвимых групп, женщин и молодежи.Завершая свое выступление, председатель Сената подчеркнула, что принципы прав человека должны быть глубоко интегрированы в глобальные системы финансового управления. Такой подход играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития и реализации принципа "никто не должен остаться без внимания".Узбекистан подтвердил готовность к международному сотрудничеству и обмену опытом, а также выразил твердую позицию о том, что каждая политика, бюджет и реформа должны разрабатываться с учетом прав человека.

женева

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