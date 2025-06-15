https://uz.sputniknews.ru/20250615/bez-yadernogo-orujiya-rossiyu-i-belarus-bombili-by-kak-iran-49936445.html

Без ядерного оружия Россию и Беларусь бомбили бы как Иран

Без ядерного оружия Россию и Беларусь бомбили бы как Иран

Sputnik Узбекистан

Целью израильской ракетной атаки на Иран 13 июня была смена режима в Тегеране. Это и не скрывалось: израильский премьер Нетаньяху в обращении к народу Ирана (а... 15.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-15T17:00+0500

2025-06-15T17:00+0500

2025-06-15T17:00+0500

колумнисты

иран

израиль

россия

дональд трамп

хамас

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Целью израильской ракетной атаки на Иран 13 июня была смена режима в Тегеране. Это и не скрывалось: израильский премьер Нетаньяху в обращении к народу Ирана (а не Израиля) сказал иранцам, что персы и евреи были добрыми соседями со времен Кира Великого, так что пусть иранцы свергают своих аятолл, и у них с Израилем снова установятся братские отношения. Это риторика, но практические действия подтверждают реальную мотивацию Тель-Авива, пишет колумнист РИА Новости.Уничтожение военной верхушки Ирана выходит далеко за рамки задачи уничтожить иранскую ядерную программу. Тем более оно выходит за рамки задачи принудить Тегеран к переговорам по этой программе. Как справедливо заметил Дональд Трамп: как теперь заключать сделку, если всех, с кем я договаривался, убили?Зато убийство военной верхушки косвенно подтверждает масштаб внутреннего разброда и шатания в Тегеране. Что и было многократно подчеркнуто как в Тель-Авиве, так и на Западе: Израиль не смог бы осуществить такую операцию без разветвленной агентуры в стане противника, и если иранцы готовы сливать вражеской спецслужбе координаты своих внутренних оппонентов, то режим аятолл утратил всякую поддержку и прогнил до основания: ткни в него пальцем (или ракетой) — и рассыплется. В ту же струю попадают и призывы к Илону Маску включить над Ираном "Старлинк", чтобы ускорить демократическую революцию, и обещание самого Маска немедленно это сделать.Какая на самом деле внутренняя ситуация в Иране, предоставим рассуждать иранистам. Для нас важна сама тенденция. В воздухе мировой политики вирусом летает идея, что собственные внешнеполитические задачи можно обеспечить сменой режима в целевой стране. Если сам собой режим не меняется, ему нужно с этим помочь. Для начала информационно-психологическими манипуляциями и вербовочными операциями внутри его правящей элиты (так называемые цветные революции). Если результат не достигнут, тогда экономическим давлением (санкциями). Если и санкции не помогли — тогда силой.Почему-то — вопреки всей реальности последних десятилетий — у лиц, принимающих решения в самых разных странах мира, сохраняется убеждение, что от внешнего давления политические режимы рушатся. В том числе от давления силой. Хотя единственный оправдавший себя способ сменить режим силой — это оккупировать страну, как это сделали США в Ираке, свергнув Саддама Хуссейна. А если объявить стране войну и бомбить ее города в расчете на то, что народ взбунтуется и пойдет свергать власть, то эффект наступает обратный. Этот эффект называется "сплочение вокруг флага". Народ, который бомбят, ощущает себя гражданской нацией и объединяется вокруг руководства, как бы он до войны к этому руководству ни относился.Сам Нетаньяху на собственном примере должен был понимать, что внешнее давление не разрушает, а укрепляет режимы. До нападения ХАМАС в октябре 2023 года правительству Нетаньяху вели обратный отсчет: букмекеры принимали ставки, сколько оно продержится и как долго сам Нетаньяху останется на свободе после отставки. Сегодня линия Биби в Израиле безальтернативна и монопольна, следствием чего и стало нападение на Иран.Правительства подчас сами выдумывают себе внешнее давление, чтобы переломить тенденцию внутреннего распада. Яркий пример у нас под боком — Евросоюз и страны Евросоюза. Фантом "русской угрозы" превратился для них в панацею, позволяющую хоть как-то сдерживать процессы кризиса европейской интеграции и обвала популярности европейских правительств. Страны Балтии без "ужасной России" просто утратили бы смысл жизни.В тех же случаях, когда нападение — не политтехнологический жупел, а реальная угроза и перспектива, ядерное оружие является лучшей гарантией от попыток "стимулирования" внутренних процессов внешней военной силой. Беды Ирана — из-за того, что у него ядерного оружия нет (и бомбят, чтобы не было). России, наблюдая за происходящим в Иране, полезно увидеть здесь себя. Нашей стране в 2022 году тоже объявили войну — экономическую, и тоже бомбили — санкциями. И там был тот же дурацкий расчет: обозленный лишениями народ взбунтуется и пойдет свергать Путина.Не будь Россия ядерной сверхдержавой, россиян с этой же целью бомбили бы не санкциями, а бомбами.Ядерная триада имеет свойство умерять авантюризм и отрезвлять разгоряченные умы политиков. Замечательный пример — Республика Беларусь, на которую два года назад почти открыто готовился марш белорусских националистов — полка Калиновского. Кураторы этого проекта в Варшаве и Киеве исходили из того, что после вторжения беглой оппозиции миллионы белорусов выйдут на улицы встречать "освободителей" цветами и свергать Лукашенко. Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия закрыло этот проект с громким щелчком. Польша с тех пор начала вести себя тихо и смирно. Ядерный статус — лучший аргумент в общении с теми, кто надеется решить свои внешнеполитические задачи вмешательством в твои внутренние дела.

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