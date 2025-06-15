https://uz.sputniknews.ru/20250615/moldova-politsiya-jestokost-marsh-protiv-lgbt-49943235.html
В Молдове полиция жестоко разогнала участников марша против ЛГБТ*
В Молдове полиция жестоко разогнала участников марша против ЛГБТ*
Sputnik Узбекистан
Силовики грубо задержали священника и отняли ребенка у отца.
2025-06-15T21:42+0500
2025-06-15T21:42+0500
2025-06-15T21:50+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Полиция Молдовы применила силу по отношению к безоружным участникам мирного шествия против ЛГБТ*, сообщает Sputnik Молдова. В Кишиневе сторонники движения ЛГБТ*, признанного в РФ экстремистским, вышли на несанкционированный мэром марш. Они перекрыли проезжую часть, мешая движению транспорта, что вызвало негодование горожан. Колонна православных верующих с иконами и хоругвями двинулись к месту проведения марша, однако ее остановил полицейский кордон.По началу ситуация оставалась спокойной: противники ЛГБТ* не пытались прорваться через кордоны полиции, а вместе со священником пели молитвы. Однако вскоре вспыхнули конфликты. Верующие стали скандировать полиции "Позор!". Полиция начала задерживать марширующих. В ходе задержаний представители правоохранительных органов применяли грубую силу. Так, они швырнули священника на землю, из рук мужчины вырвали ребенка, из-за чего тот ударился головой об асфальт.При этом, как отмечают очевидцы, полиция никак не препятствовала незаконному и несанкционированному шествию сторонников ЛГБТ*. Их наоборот охраняли и подвозили на специальных автобусах.Жестокость также осудили в Русский православной церкви.В "Марше семьи" в Кишиневе приняли участие до 10 тысяч человек. Люди начали выходить на улицы города, скандируя: "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!", "Будет семья – будет страна!".*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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молдова протест марш лгбт полиция насилие жестокость силовики церковь разгон шествие
молдова протест марш лгбт полиция насилие жестокость силовики церковь разгон шествие
В Молдове полиция жестоко разогнала участников марша против ЛГБТ*
21:42 15.06.2025 (обновлено: 21:50 15.06.2025)
В результате задержаний пострадал ребенок.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Полиция Молдовы применила силу по отношению к безоружным участникам мирного шествия против ЛГБТ*, сообщает Sputnik Молдова.
В Кишиневе сторонники движения ЛГБТ*, признанного в РФ экстремистским, вышли на несанкционированный мэром марш. Они перекрыли
проезжую часть, мешая движению транспорта, что вызвало негодование горожан. Колонна православных верующих с иконами и хоругвями двинулись к месту проведения марша, однако ее остановил полицейский кордон.
По началу ситуация оставалась спокойной: противники ЛГБТ* не пытались прорваться через кордоны полиции, а вместе со священником пели молитвы. Однако вскоре вспыхнули конфликты. Верующие стали скандировать полиции "Позор!". Полиция начала задерживать марширующих.
В ходе задержаний представители правоохранительных органов применяли грубую силу. Так, они швырнули священника на землю, из рук мужчины вырвали ребенка, из-за чего тот ударился головой об асфальт.
При этом, как отмечают очевидцы, полиция никак не препятствовала незаконному и несанкционированному шествию сторонников ЛГБТ*. Их наоборот охраняли
и подвозили
на специальных автобусах.
"Полиция, вы кого защищаете? Свой народ или интересы нпошников, паразитирующих на ЛГБТ*-повестке?", - осудили акты насилия против участников шествия против ЛГБТ* представители блока "Победа".
Жестокость также осудили в Русский православной церкви.
В "Марше семьи" в Кишиневе приняли участие до 10 тысяч человек. Люди начали выходить на улицы города, скандируя: "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!", "Будет семья – будет страна!".
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.