https://uz.sputniknews.ru/20250615/moldova-politsiya-jestokost-marsh-protiv-lgbt-49943235.html

В Молдове полиция жестоко разогнала участников марша против ЛГБТ*

В Молдове полиция жестоко разогнала участников марша против ЛГБТ*

Sputnik Узбекистан

Силовики грубо задержали священника и отняли ребенка у отца.

2025-06-15T21:42+0500

2025-06-15T21:42+0500

2025-06-15T21:50+0500

в мире

молдова

кишинев

полиция

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Полиция Молдовы применила силу по отношению к безоружным участникам мирного шествия против ЛГБТ*, сообщает Sputnik Молдова. В Кишиневе сторонники движения ЛГБТ*, признанного в РФ экстремистским, вышли на несанкционированный мэром марш. Они перекрыли проезжую часть, мешая движению транспорта, что вызвало негодование горожан. Колонна православных верующих с иконами и хоругвями двинулись к месту проведения марша, однако ее остановил полицейский кордон.По началу ситуация оставалась спокойной: противники ЛГБТ* не пытались прорваться через кордоны полиции, а вместе со священником пели молитвы. Однако вскоре вспыхнули конфликты. Верующие стали скандировать полиции "Позор!". Полиция начала задерживать марширующих. В ходе задержаний представители правоохранительных органов применяли грубую силу. Так, они швырнули священника на землю, из рук мужчины вырвали ребенка, из-за чего тот ударился головой об асфальт.При этом, как отмечают очевидцы, полиция никак не препятствовала незаконному и несанкционированному шествию сторонников ЛГБТ*. Их наоборот охраняли и подвозили на специальных автобусах.Жестокость также осудили в Русский православной церкви.В "Марше семьи" в Кишиневе приняли участие до 10 тысяч человек. Люди начали выходить на улицы города, скандируя: "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!", "Будет семья – будет страна!".*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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