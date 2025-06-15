Путин и Трамп поговорили по телефону — главное
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
© Sputnik / Илья Питалев/
Подписаться
Ушаков: Разговор президентов России и США был содержательным, откровенным и весьма полезным.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Состоялся очередной телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
В фокусе внимания собеседников находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке.
Российский лидер, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе.
Кроме того, Путин:
проинформировал американского коллегу о проведенных днем ранее телефонных контактах с Премьер-министром Израиля и Президентом Ирана;
подчеркнул важность предотвращения разрастания конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия;
напомнил, что Россия до нынешнего обострения предлагала конкретные шаги, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе, а Израиль нанес удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда;
подчеркнул, что принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными.
“Мы и дальше будем действовать исходя из этого”, — отметил президент РФ.
Несмотря на сложную обстановку, президенты не исключили возвращения к переговорам по иранской ядерной программе.
В свою очередь, Дональд Трамп:
оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана;
отметил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями.
Как известно, пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.
Путин также сообщил американскому коллеге об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня и выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, как было условлено, после 22 июня.
Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.
“Разговор продолжался около часа, если быть точным – 50 минут, был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным”, — сказал Ушаков.