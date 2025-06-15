https://uz.sputniknews.ru/20250615/putin-i-tramp-pogovorili-po-telefonu-49930841.html

Путин и Трамп поговорили по телефону — главное

Путин и Трамп поговорили по телефону — главное

Sputnik Узбекистан

Ушаков: Разговор президентов России и США был содержательным, откровенным и весьма полезным

2025-06-15T09:50+0500

2025-06-15T09:50+0500

2025-06-15T09:50+0500

политика

телефонный разговор

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

ближний восток

украина

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Состоялся очередной телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.В фокусе внимания собеседников находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке.Российский лидер, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе.Кроме того, Путин:Несмотря на сложную обстановку, президенты не исключили возвращения к переговорам по иранской ядерной программе.В свою очередь, Дональд Трамп:Как известно, пять раундов таких непрямых переговоров прошли при посредничестве Омана.Путин также сообщил американскому коллеге об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня и выразил готовность продолжить переговоры с Украиной, как было условлено, после 22 июня.Дональд Трамп вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.“Разговор продолжался около часа, если быть точным – 50 минут, был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным”, — сказал Ушаков.

россия

ближний восток

украина

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