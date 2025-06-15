Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР
© Sputnik / Юрий Войткевич/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Ульяновку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
Противник потерял:
до 495 военнослужащих;
два бронетранспортера М113 производства США;
бронеавтомобиль "Казак";
семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства.
Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.