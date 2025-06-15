https://uz.sputniknews.ru/20250615/rossiyskie-boytsy-osvobodili-ulyanovku-v-dnr-49939502.html

Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР

Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"

2025-06-15T16:30+0500

2025-06-15T16:30+0500

2025-06-15T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Ульяновку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.Противник потерял:Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.

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