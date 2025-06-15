Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250615/rossiyskie-boytsy-osvobodili-ulyanovku-v-dnr-49939502.html
Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР
Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-06-15T16:30+0500
2025-06-15T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
украина
днр
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0f/49939333_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_8ad2f1273f3ee3298fb9b8eb179bbc7a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Ульяновку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.Противник потерял:Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0f/49939333_16:0:1092:807_1920x0_80_0_0_7aea1dd9237713e12f784117df83eabc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия днр
россия днр

Российские бойцы освободили Ульяновку в ДНР

16:30 15.06.2025
© Sputnik / Юрий Войткевич / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Юрий Войткевич
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Вооруженные силы России освободили Ульяновку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
Противник потерял:
до 495 военнослужащих;
два бронетранспортера М113 производства США;
бронеавтомобиль "Казак";
семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства.
Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0