https://uz.sputniknews.ru/20250615/safina-sadullayeva-uzbekistan-zoloto-polsha-49940406.html

Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше

Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше

Sputnik Узбекистан

Результат в прыжках в высоту стал лучшим достижением Сафины Садуллаевой в этом сезоне

2025-06-15T18:00+0500

2025-06-15T18:00+0500

2025-06-15T18:00+0500

спорт

легкая атлетика

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золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева одержала победу на международном турнире по легкой атлетике в польском городе Белосток, сообщает пресс-служба НОК.Она оставила позади соперниц из Польши и Украины.В прыжках в высоту Садуллаева показала результат 1,90 метра, что стало ее лучшим достижением в нынешнем сезоне, добавили в пресс-службе.ПобедительницыЗолотоСереброБронза

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