https://uz.sputniknews.ru/20250615/safina-sadullayeva-uzbekistan-zoloto-polsha-49940406.html
Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше
Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше
Sputnik Узбекистан
Результат в прыжках в высоту стал лучшим достижением Сафины Садуллаевой в этом сезоне
2025-06-15T18:00+0500
2025-06-15T18:00+0500
2025-06-15T18:00+0500
спорт
легкая атлетика
турнир
польша
узбекистан
золотая медаль
женщины
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева одержала победу на международном турнире по легкой атлетике в польском городе Белосток, сообщает пресс-служба НОК.Она оставила позади соперниц из Польши и Украины.В прыжках в высоту Садуллаева показала результат 1,90 метра, что стало ее лучшим достижением в нынешнем сезоне, добавили в пресс-службе.ПобедительницыЗолотоСереброБронза
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узбекистан легкая атлетика сафина садуллаева золото польша
узбекистан легкая атлетика сафина садуллаева золото польша
Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше
Результат в прыжках в высоту стал лучшим достижением Сафины Садуллаевой в этом сезоне.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Узбекистанка Сафина Садуллаева одержала победу на международном турнире по легкой атлетике в польском городе Белосток, сообщает
пресс-служба НОК.
Она оставила позади соперниц из Польши и Украины.
“Соревнования бронзовой категории проходили в рамках календаря Всемирной федерации легкой атлетики. В них приняла участие представительница сборной Узбекистана Сафина Садуллаева, завоевавшая золотую медаль”, — говорится в сообщении.
В прыжках в высоту Садуллаева показала результат 1,90 метра, что стало ее лучшим достижением в нынешнем сезоне, добавили в пресс-службе.
Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1,90 м
Катерина Табашник (Украина) — 1,87 м
Виктория Мясо (Польша) — 1,84 м