https://uz.sputniknews.ru/20250615/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-49937531.html

В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области

В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере образования

2025-06-15T14:45+0500

2025-06-15T14:45+0500

2025-06-15T14:45+0500

узбекистан

регион

челябинская область

сотрудничество

торговля

экономика

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44817995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37b5f77caaa3f7917df18e6abde4ca3d.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. В регионах Узбекистана могут открыть филиалы высших и средне-специальных учебных заведений Челябинской области, сообщает ИА "Дунё".По инициативе Генерального консульства РУз совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой организовали мероприятие, посвященное торгово-экономическому, образовательному и туристическому потенциалу республики.К диалогу пригласили представителей предприятий, работающих в сферах производства стройматериалов, пищевой и текстильной продукции, в области туризма, гостиничного бизнеса и логистики, а также высших и специальных учебных заведений российского региона.Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев рассказал о работе по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Челябинской областью и регионами Узбекистана. Он особо отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что Челябинская область поднялась на второе место по объему торговли с Узбекистаном после Москвы.В свою очередь, Генеральный консул Жахонгир Пармонов проинформировал об инвестиционном потенциале республики, условиях и для иностранных и местных предпринимателей, функционирующих свободных экономических зонах. Речь шла и о поддержке граждан Узбекистана и членов их семей, временно работающих за рубежом.В ходе B2B-встреч с представителями образовательных учреждений обсудили шаги по налаживанию двустороннего сотрудничества в области образования.Стенд, посвященный туристическим возможностям Узбекистана, позволил продемонстрировать потенциал республики в этой области и привлечь внимание потенциальных туристов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан регионы филиалы вузы челябинская область