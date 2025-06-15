https://uz.sputniknews.ru/20250615/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-49937531.html
В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области
В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере образования
2025-06-15T14:45+0500
2025-06-15T14:45+0500
2025-06-15T14:45+0500
узбекистан
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челябинская область
сотрудничество
торговля
экономика
образование
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. В регионах Узбекистана могут открыть филиалы высших и средне-специальных учебных заведений Челябинской области, сообщает ИА "Дунё".По инициативе Генерального консульства РУз совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой организовали мероприятие, посвященное торгово-экономическому, образовательному и туристическому потенциалу республики.К диалогу пригласили представителей предприятий, работающих в сферах производства стройматериалов, пищевой и текстильной продукции, в области туризма, гостиничного бизнеса и логистики, а также высших и специальных учебных заведений российского региона.Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев рассказал о работе по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Челябинской областью и регионами Узбекистана. Он особо отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что Челябинская область поднялась на второе место по объему торговли с Узбекистаном после Москвы.В свою очередь, Генеральный консул Жахонгир Пармонов проинформировал об инвестиционном потенциале республики, условиях и для иностранных и местных предпринимателей, функционирующих свободных экономических зонах. Речь шла и о поддержке граждан Узбекистана и членов их семей, временно работающих за рубежом.В ходе B2B-встреч с представителями образовательных учреждений обсудили шаги по налаживанию двустороннего сотрудничества в области образования.Стенд, посвященный туристическим возможностям Узбекистана, позволил продемонстрировать потенциал республики в этой области и привлечь внимание потенциальных туристов.
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узбекистан регионы филиалы вузы челябинская область
узбекистан регионы филиалы вузы челябинская область
В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области
Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере образования.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
В регионах Узбекистана могут открыть филиалы высших и средне-специальных учебных заведений Челябинской области, сообщает
ИА "Дунё".
По инициативе Генерального консульства РУз совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой организовали мероприятие, посвященное торгово-экономическому, образовательному и туристическому потенциалу республики.
К диалогу пригласили представителей предприятий, работающих в сферах производства стройматериалов, пищевой и текстильной продукции, в области туризма, гостиничного бизнеса и логистики, а также высших и специальных учебных заведений российского региона.
Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев рассказал о работе по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Челябинской областью и регионами Узбекистана. Он особо отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что Челябинская область поднялась на второе место по объему торговли с Узбекистаном после Москвы.
В свою очередь, Генеральный консул Жахонгир Пармонов проинформировал об инвестиционном потенциале республики, условиях и для иностранных и местных предпринимателей, функционирующих свободных экономических зонах. Речь шла и о поддержке граждан Узбекистана и членов их семей, временно работающих за рубежом.
В ходе B2B-встреч с представителями образовательных учреждений обсудили шаги по налаживанию двустороннего сотрудничества в области образования.
“В частности, узбекская сторона предложила открыть филиалы высших и средне-специальных учебных заведений Челябинской области в регионах Узбекистана, а также разработать совместные программы по подготовке специалистов в области инженерии, IT-технологий, медицины и других сферах”, — говорится в сообщении.
Стенд, посвященный туристическим возможностям Узбекистана, позволил продемонстрировать потенциал республики в этой области и привлечь внимание потенциальных туристов.