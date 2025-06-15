Всегда ли полезно мыслить излишне позитивно —эксперт
© UnsplashДевушки смеются
© Unsplash
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Коуч пояснил, как токсичная позитивность вредит психоэмоциональному здоровью.
Каждый человек время от времени сталкивается с так называемой токсичной позитивностью, когда ему рекомендуют думать только о хорошем, независимо от реального положения дел. Однако, это чревато подрывом психоэмоционального здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на коуча, исследователя в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёну Борьессон.
"Во-первых, невозможно запретить себе думать негативные мысли. Мозг устроен иначе, он не умеет не думать о чем-то по приказу. Представьте, вы услышали наставление – "думай только о хорошем", но вдруг в вашей голове появляются совсем не позитивные мысли, и попытка эти мысли подавить или исключить может только усугубить ситуацию", – считает специалист.
Во-вторых, то, что слишком позитивные мысли могут быть далеки от реальности, лишь усилит внутренний конфликт, предупредила эксперт.
"Когда человек проходит через непростые жизненные ситуации, например, теряет работу или переживает болезненный развод, лозунги вроде "все к лучшему", или "улыбайся, и мир улыбнется тебе" – все это может восприниматься как фальшь между тем, что человек действительно чувствует, и тем, что он как будто бы должен думать и чувствовать. Возникает болезненная дистанция, и такая дистанция не поддерживает, а, напротив, усиливает внутренний конфликт, может вызвать чувство вины за неправильные эмоции", – сказала Борьессон.
По ее мнению, токсичная позитивность смещает фокус принятия правильных решений в конкретной ситуации.
"Дело не в том, как надо думать, а в том, какой эффект те или иные мысли создают в нашей конкретной жизни. Очень часто мы действительно хотим выбрать позитивные мысли, но не потому, что так правильно, а потому, что нам нравится тот эффект, который эти оптимистические мысли для нас создают. Они помогают нам двигаться вперед, заботиться о себе, принимать решения. Для такого выбора мы хотим видеть всю картину, в том числе реальные факты, которые имеют место быть. Токсичная же позитивность очень часто игнорирует реальность. Вместо того, чтобы начать с фактов, например, у меня сейчас минус на банковском счету или я нахожусь в отношениях, где есть признаки абьюза, люди перескакивают к установке "все хорошо, я просто должен думать позитивно", – заключила Алёна Борьессон.