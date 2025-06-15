https://uz.sputniknews.ru/20250615/vsegda-li-polezno-myslit-izlishne-pozitivno-49936092.html

Всегда ли полезно мыслить излишне позитивно —эксперт

Всегда ли полезно мыслить излишне позитивно —эксперт

Sputnik Узбекистан

Коуч пояснил, как токсичная позитивность вредит психоэмоциональному здоровью

2025-06-15T22:02+0500

2025-06-15T22:02+0500

2025-06-15T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

психология

здоровье

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Каждый человек время от времени сталкивается с так называемой токсичной позитивностью, когда ему рекомендуют думать только о хорошем, независимо от реального положения дел. Однако, это чревато подрывом психоэмоционального здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на коуча, исследователя в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёну Борьессон.Во-вторых, то, что слишком позитивные мысли могут быть далеки от реальности, лишь усилит внутренний конфликт, предупредила эксперт.По ее мнению, токсичная позитивность смещает фокус принятия правильных решений в конкретной ситуации."Дело не в том, как надо думать, а в том, какой эффект те или иные мысли создают в нашей конкретной жизни. Очень часто мы действительно хотим выбрать позитивные мысли, но не потому, что так правильно, а потому, что нам нравится тот эффект, который эти оптимистические мысли для нас создают. Они помогают нам двигаться вперед, заботиться о себе, принимать решения. Для такого выбора мы хотим видеть всю картину, в том числе реальные факты, которые имеют место быть. Токсичная же позитивность очень часто игнорирует реальность. Вместо того, чтобы начать с фактов, например, у меня сейчас минус на банковском счету или я нахожусь в отношениях, где есть признаки абьюза, люди перескакивают к установке "все хорошо, я просто должен думать позитивно", – заключила Алёна Борьессон.

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