https://uz.sputniknews.ru/20250615/yegipet-gepatit-preparaty-gumpomosch-uzxbekistan-49937192.html

В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов

В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов

Sputnik Узбекистан

Данная акция проводится согласно договоренностям, заключенным в рамках официального визита президента Узбекистана в Египет 20-21 февраля 2023 года, а также переговоров между министерствами здравоохранения двух стран

2025-06-15T13:30+0500

2025-06-15T13:30+0500

2025-06-15T13:30+0500

общество

узбекистан

египет

гуманитарная помощь

лекарства

гепатит

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. В Ташкент из Шарм-эль-Шейха прибыла третья в 2025 году партия препарата от гепатита С "Софосбувир-400мг", сообщает ИА "Дунё".Данная акция проводится согласно договоренностям, заключенным в рамках официального визита президента Узбекистана в Египет 20-21 февраля 2023 года, а также переговоров между министерствами здравоохранения двух стран.В соответствии с Национальной программой по ликвидации гепатита С в Узбекистане к 2030 году лекарственные средства распределят между пациентами Научно-исследовательского института вирусологии Минздрава РУз.По данным Посольства Узбекистана в Каире, правительство Египта уже отправило в Узбекистан 12,4 тонны "Даклатасвира" и "Софосбувира" — лекарств, используемых для лечения гепатита С, 27 партиями в течение 2023–2024 годов. Общая стоимость этих препаратов — $1,4 млн.По подсчетам экспертов, препараты от гепатита С, предоставляемые египетским правительством, помогают экономить средства госбюджета. В свою очередь, это позволит увеличить объемы скрининга населения Узбекистана на предмет выявления гепатита, скрытых вирусов и полностью ликвидировать это заболевание к 2030 году.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.

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