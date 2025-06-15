https://uz.sputniknews.ru/20250615/yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-povestka-49935800.html
На ЕЭФ-2025 обсудят совершенствование системы техрегулирования
На ЕЭФ-2025 обсудят совершенствование системы техрегулирования
Sputnik Узбекистан
Блоком по техническому регулированию ЕЭК в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий
2025-06-15T12:15+0500
2025-06-15T12:15+0500
2025-06-15T12:15+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. На IV Евразийском экономическом форуме обсудят совершенствование системы технического регулирования, сообщает пресс-служба ЕЭК.Блоком по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий, рассказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.В их числе панельная сессия “Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от Стратегии 2025 к Декларации 2030”.Дискуссии развернутся и вокруг продовольственной безопасности.Предметом обсуждения на заседании Совета руководителей национальных органов по стандартизации стран Союза станут системные вопросы развития сферы стандартизации в ЕАЭС, а также перспективный план работы совета до 2027 года. Также пройдет заседание Совета руководителей органов по аккредитации.Для справки: V Евразийский экономический форум пройдет 26-27 июня в Минске.Главная тема Форума – "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Архитектура форума включает шесть крупных тематических блоков. Они максимально охватывают все сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС: финансовую сферу, промышленность и АПК, энергетику, техническое регулирование и ветеринарию, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, торговлю, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистику и др.В насыщенной деловой программе примут участие не только делегаты из cтран ЕАЭС, но и государств-наблюдателей: Узбекистана, Ирана, Кубы.
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еэк форум
На ЕЭФ-2025 обсудят совершенствование системы техрегулирования
Блоком по техническому регулированию ЕЭК в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
На IV Евразийском экономическом форуме обсудят совершенствование системы технического регулирования, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Блоком по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий, рассказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
В их числе панельная сессия “Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от Стратегии 2025 к Декларации 2030”.
Дискуссии развернутся и вокруг продовольственной безопасности.
“Важнейшая тема, которую сейчас обсуждают на международной арене — продовольственная безопасность. Вопросы по данной теме мы будем обсуждать в рамках сессии форума “Безопасность пищевой продукции ЕАЭС, как гарантия благополучия населения”. Комплексное регулирование здесь будет рассмотрено, подходы, приоритеты”, — сказал Татарицкий.
Предметом обсуждения на заседании Совета руководителей национальных органов по стандартизации стран Союза станут системные вопросы развития сферы стандартизации в ЕАЭС, а также перспективный план работы совета до 2027 года. Также пройдет заседание Совета руководителей органов по аккредитации.
“Участники заседания Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов ЕАЭС обсудят ряд актуальных вопросов. В первую очередь, как осуществляются органами по аккредитации взаимные сравнительные оценки”, — добавил министр.
Для справки: V Евразийский экономический форум пройдет 26-27 июня в Минске.
Главная тема Форума – "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
Архитектура форума включает шесть крупных тематических блоков. Они максимально охватывают все сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС: финансовую сферу, промышленность и АПК, энергетику, техническое регулирование и ветеринарию, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, торговлю, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистику и др.
В насыщенной деловой программе примут участие не только делегаты из cтран ЕАЭС, но и государств-наблюдателей: Узбекистана, Ирана, Кубы.