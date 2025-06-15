https://uz.sputniknews.ru/20250615/yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-povestka-49935800.html

На ЕЭФ-2025 обсудят совершенствование системы техрегулирования

На ЕЭФ-2025 обсудят совершенствование системы техрегулирования

Sputnik Узбекистан

Блоком по техническому регулированию ЕЭК в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий

2025-06-15T12:15+0500

2025-06-15T12:15+0500

2025-06-15T12:15+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

форум

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. На IV Евразийском экономическом форуме обсудят совершенствование системы технического регулирования, сообщает пресс-служба ЕЭК.Блоком по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии в рамках форума запланировано проведение четырех мероприятий, рассказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.В их числе панельная сессия “Евразийская интеграция в сфере технического регулирования: от Стратегии 2025 к Декларации 2030”.Дискуссии развернутся и вокруг продовольственной безопасности.Предметом обсуждения на заседании Совета руководителей национальных органов по стандартизации стран Союза станут системные вопросы развития сферы стандартизации в ЕАЭС, а также перспективный план работы совета до 2027 года. Также пройдет заседание Совета руководителей органов по аккредитации.Для справки: V Евразийский экономический форум пройдет 26-27 июня в Минске.Главная тема Форума – "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Архитектура форума включает шесть крупных тематических блоков. Они максимально охватывают все сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС: финансовую сферу, промышленность и АПК, энергетику, техническое регулирование и ветеринарию, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, торговлю, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистику и др.В насыщенной деловой программе примут участие не только делегаты из cтран ЕАЭС, но и государств-наблюдателей: Узбекистана, Ирана, Кубы.

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