https://uz.sputniknews.ru/20250616/kak-spravitsya-s-pischevoy-zavisimostyu-49945997.html

Диетолог: как справиться с пищевой зависимостью

Диетолог: как справиться с пищевой зависимостью

Sputnik Узбекистан

Часто человек ест не потому, что голоден, а чтобы справиться со стрессом, тревогой, скукой или чувством одиночества

2025-06-16T22:01+0500

2025-06-16T22:01+0500

2025-06-16T22:01+0500

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Пищевая зависимость — это состояние, когда человек теряет способность регулировать пищевое поведение. Какие факторы вызывают этот тип зависимости и как с ней справиться, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Екатерину Ширшову.По ее словам, в отличие от обычного чувства голода, тяга к еде при зависимости носит навязчивый и эмоциональный характер: человек ест не потому, что голоден, а чтобы справиться со стрессом, тревогой, скукой или чувством одиночества.Такая форма зависимости может развиваться постепенно и нередко сопровождаться эмоциональными колебаниями, снижением самооценки и хронической усталостью.Чтобы исправить ситуацию она рекомендовала комплексный подход."Первое, это — становление регулярного питания. Стабильный режим приемов пищи (3-4 раза в день, плюс легкие перекусы при необходимости) помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снизить физиологическую тревожность, провоцирующую срывы. Во-вторых, питание должно быть осознанным: замедление темпа еды; концентрация на вкусе, запахе, текстуре; внимание к сигналам насыщения. В-третьих, надо работать с эмоциональными триггерами. Этому способствует ведение дневника питания и эмоций, отслеживание ситуаций, провоцирующих тягу к еде, освоение альтернативных способов эмоциональной регуляции — дыхательные практики, движение, творчество, общение", — пояснила врач.Кроме того, она советует не стесняться обращаться к специалистам, поскольку это поможет выявить и проработать глубинные причины зависимости, скорректировать мышление (например, установки "я слабая", "я не контролирую себя"), научиться безопасным стратегиям владения эмоциями.

https://uz.sputniknews.ru/20250615/vsegda-li-polezno-myslit-izlishne-pozitivno-49936092.html

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