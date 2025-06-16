https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html

Конфликт на Ближнем Востоке отразится и на нашем регионе — Мирзиёев

Конфликт на Ближнем Востоке отразится и на нашем регионе — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Под председательством главы Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов

2025-06-16T11:06+0500

2025-06-16T11:06+0500

2025-06-16T11:54+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

иран

израиль

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Конфликт, который вспыхнул на Ближнем Востоке, отразится и на нашем регионе, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Под председательством лидера Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов. Мирзиёев отметил, что промышленность Узбекистана за последние 5 месяцев выросла на 6,4%, экспорт увеличился на 18%, а приток иностранных инвестиций — на 46%.В республике ввели в эксплуатацию более 2,5 тыс. новых мощностей общей стоимостью $3 млрд.По его словам, в связи с этим, каждый хоким и министр должны предвидеть возможности и угрозы в своем регионе и действовать проактивно — то есть не ждать указаний, а проявлять инициативу в работе.Глава республики указал, что их главной задачей должно стать дальнейшее укрепление диалога с населением и бизнесом, решение поднимаемых ими вопросов.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/turkmenistan-pomosch-pribyvshim-iz-irana-uzbekistantsam-49944273.html

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