https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html
Конфликт на Ближнем Востоке отразится и на нашем регионе — Мирзиёев
Конфликт на Ближнем Востоке отразится и на нашем регионе — Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Под председательством главы Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов
2025-06-16T11:06+0500
2025-06-16T11:06+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Конфликт, который вспыхнул на Ближнем Востоке, отразится и на нашем регионе, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Под председательством лидера Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов. Мирзиёев отметил, что промышленность Узбекистана за последние 5 месяцев выросла на 6,4%, экспорт увеличился на 18%, а приток иностранных инвестиций — на 46%.В республике ввели в эксплуатацию более 2,5 тыс. новых мощностей общей стоимостью $3 млрд.По его словам, в связи с этим, каждый хоким и министр должны предвидеть возможности и угрозы в своем регионе и действовать проактивно — то есть не ждать указаний, а проявлять инициативу в работе.Глава республики указал, что их главной задачей должно стать дальнейшее укрепление диалога с населением и бизнесом, решение поднимаемых ими вопросов.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/turkmenistan-pomosch-pribyvshim-iz-irana-uzbekistantsam-49944273.html
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конфликт ближний восток шавкат мирзиёев
конфликт ближний восток шавкат мирзиёев
Конфликт на Ближнем Востоке отразится и на нашем регионе — Мирзиёев
11:06 16.06.2025 (обновлено: 11:54 16.06.2025)
Под председательством главы Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik.
Конфликт, который вспыхнул на Ближнем Востоке, отразится и на нашем регионе, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Под председательством лидера Узбекистана проходит видеоселекторное совещание, посвященное результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов.
Мирзиёев отметил, что промышленность Узбекистана за последние 5 месяцев выросла на 6,4%, экспорт увеличился на 18%, а приток иностранных инвестиций — на 46%.
В республике ввели в эксплуатацию более 2,5 тыс. новых мощностей общей стоимостью $3 млрд.
"Однако факт, что в мире вспыхнул очередной очаг конфликтов, который затронет не только Ближний Восток, но и наш регион. Если эскалация продолжится, то торговые связи и логистические пути, которые только-только восстановились после пандемии, станут затруднительными", — сказал президент.
По его словам, в связи с этим, каждый хоким и министр должны предвидеть возможности и угрозы в своем регионе и действовать проактивно — то есть не ждать указаний, а проявлять инициативу в работе.
Глава республики указал, что их главной задачей должно стать дальнейшее укрепление диалога с населением и бизнесом, решение поднимаемых ими вопросов.