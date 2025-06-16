https://uz.sputniknews.ru/20250616/putin-i-erdogan-pogovorili-po-telefonu-49958193.html
Путин и Эрдоган поговорили по телефону — главное
Путин и Эрдоган поговорили по телефону — главное
Sputnik Узбекистан
Основное внимание лидеры России и Турции уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке
2025-06-16T18:00+0500
2025-06-16T18:00+0500
2025-06-16T18:00+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.Основное внимание собеседники уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке.Лидеры двух стран:При обсуждении украинской проблематики Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Как отмечалось, Москва строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эту тему обсудят в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ и предстоящего в конце июня этого года заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html
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путин эрдоган телефонный разговор ближний восток
путин эрдоган телефонный разговор ближний восток
Путин и Эрдоган поговорили по телефону — главное
Основное внимание лидеры России и Турции уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
пресс-служба Кремля.
Основное внимание собеседники уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке.
“Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права”, — говорится в сообщении.
выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона;
высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами;
условились, что в этой связи профильные ведомства РФ и Турции будут тесно взаимодействовать.
При обсуждении украинской проблематики Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Как отмечалось, Москва строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эту тему обсудят в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ и предстоящего в конце июня этого года заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.