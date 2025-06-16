https://uz.sputniknews.ru/20250616/putin-i-erdogan-pogovorili-po-telefonu-49958193.html

Путин и Эрдоган поговорили по телефону — главное

Путин и Эрдоган поговорили по телефону — главное

Sputnik Узбекистан

Основное внимание лидеры России и Турции уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке

2025-06-16T18:00+0500

2025-06-16T18:00+0500

2025-06-16T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.Основное внимание собеседники уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке.Лидеры двух стран:При обсуждении украинской проблематики Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Как отмечалось, Москва строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными. Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эту тему обсудят в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ и предстоящего в конце июня этого года заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/mirziyoyev-videoselektor-regiony-49947442.html

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