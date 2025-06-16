https://uz.sputniknews.ru/20250616/ukraina--glavnyy-proigravshiy-v-irano-izrailskoy-voyne-49952444.html

Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне

Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне

Sputnik Узбекистан

Украины больше нет! Она просто исчезла! Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если пролистать западные газеты или послушать новостные выпуски их... 16.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-16T17:00+0500

2025-06-16T17:00+0500

2025-06-16T17:00+0500

колумнисты

украина

израиль

киев

дональд трамп

владимир зеленский

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нато

конфликт

ближний восток

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Украины больше нет! Она просто исчезла! Во всяком случае, такой вывод можно сделать, если пролистать западные газеты или послушать новостные выпуски их основных телеканалов., пишет колумнист РИА Новости.Украинская тематика не только пропала с первых полос, но и совсем выпала из мировой повестки на фоне эмоционального обсуждения обмена ударами между Израилем и Ираном.И видно, что это очень нервирует киевские власти. Первым там тревогу забило Министерство иностранных дел, которое выпустило специальное заявление, выразив озабоченность в связи с негативным влиянием конфликта на нефтяные рынки. Все остальное, по мнению украинских дипломатов, отходит на задний план.Эту же невероятно мудрую мысль затем развил и Владимир Зеленский, тоже в первую очередь выделив рост цен на нефть, а не человеческие жертвы и разрушения: "Для Украины это отрицательно, ведь РФ усиливается за счет больших доходов от экспорта нефти". А затем он же выразил обеспокоенность в связи с возможной остановкой военной помощи киевскому режиму: "Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине".Киевские вожаки пока не произносят вслух страшного предположения о том, что Западу на данном этапе стало как-то не до Украины. Но украинские эксперты и журналисты в один голос разбирают возможные последствия и сходятся в том, что для Украины они — исключительно негативные. Помимо указанных выше экономических проблем (скачок цен на нефть), там отмечают также военные, политические и информационные вызовы.Ясно, что к военным проблемам в первую очередь относят неминуемое снижение военных поставок в связи с вероятным перенаправлением грузов с западными вооружениями в Израиль. Польский политолог, профессор Адам Виломский уже назначил главного проигравшего во вспыхнувшем конфликте: "Начало войны на Ближнем Востоке — поражение Украины. Теперь все зенитные ракеты отправятся в Израиль. Киев — последний в иерархии американской помощи".Сейчас даже смешно вспомнить, что еще недавно Зеленский требовал перенаправить с Ближнего Востока на Украину системы ПВО и ракеты. Всего неделю назад он жаловался в интервью ABC News на то, что США перебросили в Израиль 20 тысяч ракет, якобы до этого предназначавшихся для Киева. А еще раньше он заявлял, что был шокирован отказом Израиля предоставлять ему свои системы ПВО. И даже сообщал, что Бенджамин Нетаньяху обещал ему это.Еще до нанесения ударов по Ирану министр обороны США Пит Хегсет сделал больно обитателям офиса на Банковой, заявив о неминуемом сокращении военной помощи Украине. Забавно, что Зеленский выразил надежду на то, что слова шефа Пентагона ничего не стоят, — явно судит по отношению к своим обещаниям. В интервью американскому каналу Newsmax он заявил: "Я еще очень сильно надеюсь, что эти сигналы — это только сигналы. В конце концов, мы с вами понимаем, кто главный в доме. И поэтому очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями". То есть экс-кавээнщик всерьез полагает, что в Америке одна рука не знает, что делает другая.Собственно, в этом и кроется основная политическая проблема киевского режима, связанная с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Команда Банковой больше всего переживает по поводу бесповоротного перемещения фокуса внимания президента США Дональда Трампа туда. И сам Зеленский прямо признается, что ему в этой связи очень тяжело поддерживать моральный дух в ВСУ и в целом в стране. Поэтому он и не скрывает, что собирается приложить максимум усилий для убеждения Трампа и европейских спонсоров Украины в необходимости продолжить поддержку, рассчитывая в первую очередь на саммит "Большой семерки", стартовавший в воскресенье в Канаде, и на предстоящую встречу лидеров стран НАТО в Гааге.Вдобавок ко всему проблема, связанная с информационном фронтом, — упомянутое исчезновение Украины из инфополя западной аудитории. В Киеве всегда ревностно относились к снижению внимания мировых медиа. Еще два года назад там подробно разбирали, "какие СМИ прекратили писать об Украине на фоне войны в Израиле". И тщательно мониторили ситуацию, вырабатывая рекомендации о том, как усилить внимание прессы.Сейчас там пытаются подбодрить друг друга, говоря о том, что "российская агрессия против Украины уже давно стала слишком глобальной и важной историей, оказывающей колоссальное влияние на Европу и весь мир, поэтому вытеснить ее на задворки общественного внимания точно не получится". Но ведь пока что получается! Ясно, что для России и для самой Украины эта тема всегда будет первостепенной, поскольку напрямую касается нас. Но в Киеве могли бы вспомнить немало примеров, как вдруг по мановению волшебной палочки западные СМИ стремительно "забывали" те или иные темы, еще вчера казавшиеся первостепенными. Пусть на Украине, например, подумают о том, куда делось глобальное потепление, еще недавно бывшее в фокусе мейнстримных СМИ.При этом мы должны понимать природу режима, окопавшегося в Киеве. Как только он действительно почувствует перечисленные выше угрозы, Зеленский и Ко обязательно постараются совершить самые страшные провокации, чтобы вернуться в повестку. Загнанные в угол, эти безумцы будут огрызаться до последнего. И эти риски нам, конечно, следует учитывать.

украина

израиль

киев

ближний восток

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