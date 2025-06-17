https://uz.sputniknews.ru/20250617/kak-karies-vliyaet-na-immunitet-49966038.html
Врач: как кариес влияет на иммунитет
Врач: как кариес влияет на иммунитет
Sputnik Узбекистан
Чтобы снизить риски появления проблем с зубами, нужно чистить их два раза в день в течение не менее трех минут
2025-06-17T22:03+0500
2025-06-17T22:03+0500
2025-06-17T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
иммунитет
зубы
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Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и бактериальным заболеваниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яну Шмелеву.Она добавила, что здоровье зубов и десен непосредственно влияет на общее состояние организма. А кариес, гингивит, пародонтит могут создать дополнительные риски для иммунной системы.Чтобы снизить вероятность появления проблем с зубами, Шмелева рекомендует чистить зубы два раза в день не менее трех минут. А после принятия лекарств, сладкого чая, микстур, травяных настоев с лимоном или медом не забывать полоскать рот.В заключение она посоветовала пить больше воды, чтобы устранить сухость во рту.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/kak-spravitsya-s-pischevoy-zavisimostyu-49945997.html
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врач зубы кариес иммунитет
врач зубы кариес иммунитет
Врач: как кариес влияет на иммунитет
Чтобы снизить риски появления проблем с зубами, нужно чистить их два раза в день в течение не менее трех минут.
Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и бактериальным заболеваниям, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яну Шмелеву.
"Кариес вызывают бактерии, разрушающие зубную эмаль. Если его не лечить, он постепенно проникает глубже, доходит до пульпы и каналов, образуя очаги инфекции. Скрытые очаги вызывают хроническое воспаление, ослабляющее иммунную систему. Организм становится более уязвимым к другим заболеваниям, особенно вирусным и бактериальным. То есть возникает замкнутый круг: инфекция в зубочелюстной системе повышает риск респираторных болезней из-за ослабления иммунной реакции, а ОРВИ, наоборот, усиливают кариозные процессы", — пояснила специалист.
Она добавила, что здоровье зубов и десен непосредственно влияет на общее состояние организма. А кариес, гингивит, пародонтит могут создать дополнительные риски для иммунной системы.
Чтобы снизить вероятность появления проблем с зубами, Шмелева рекомендует чистить зубы два раза в день не менее трех минут. А после принятия лекарств, сладкого чая, микстур, травяных настоев с лимоном или медом не забывать полоскать рот.
"Крайне желательно ограничить употребление сладостей. Обогатите рацион молочными продуктами, жирной рыбой, орехами - эти продукты положительно отражаются на иммунитете", — отметила Шмелева.
В заключение она посоветовала пить больше воды, чтобы устранить сухость во рту.