https://uz.sputniknews.ru/20250617/kak-karies-vliyaet-na-immunitet-49966038.html

Врач: как кариес влияет на иммунитет

Врач: как кариес влияет на иммунитет

Sputnik Узбекистан

Чтобы снизить риски появления проблем с зубами, нужно чистить их два раза в день в течение не менее трех минут

2025-06-17T22:03+0500

2025-06-17T22:03+0500

2025-06-17T22:03+0500

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мнение эксперта

здоровье

иммунитет

зубы

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Запущенный кариес, приводящий к хроническому воспалению околозубных тканей, может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к вирусным и бактериальным заболеваниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яну Шмелеву.Она добавила, что здоровье зубов и десен непосредственно влияет на общее состояние организма. А кариес, гингивит, пародонтит могут создать дополнительные риски для иммунной системы.Чтобы снизить вероятность появления проблем с зубами, Шмелева рекомендует чистить зубы два раза в день не менее трех минут. А после принятия лекарств, сладкого чая, микстур, травяных настоев с лимоном или медом не забывать полоскать рот.В заключение она посоветовала пить больше воды, чтобы устранить сухость во рту.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/kak-spravitsya-s-pischevoy-zavisimostyu-49945997.html

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