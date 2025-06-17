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https://uz.sputniknews.ru/20250617/konkurs-andreya-stenina-short-list-2025-goda-49970251.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
Sputnik Узбекистан
В этом году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран
2025-06-17T14:30+0500
2025-06-17T14:36+0500
общество
фотоконкурс
творчество
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
москва
россия
фото
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Москве объявили имена лауреатов, вошедших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает оргкомитет конкурса.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в этом году, составило порядка 1 800 от 593 участников из 40 стран.В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий: Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай).По сложившейся традиции, шорт-лист не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза — Гран-при осенью. Также их опубликуют на русской и английской версиях сайта конкурса.Для справки: цель Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-rasskazat-istoriyu-s-pomoschyu-fotografiy-49326748.html
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конкурс имени андрея стенина фоторепортеры
конкурс имени андрея стенина фоторепортеры

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

14:30 17.06.2025 (обновлено: 14:36 17.06.2025)
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаКонкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2025
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
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В этом году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Москве объявили имена лауреатов, вошедших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает оргкомитет конкурса.
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в этом году, составило порядка 1 800 от 593 участников из 40 стран.
В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий: Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай).

"Для жюри и для нас важно, что фотографы находят очень интересные истории и рассказывают их интересным языком. Этот визуальный мир, в который мы погружаемся, затягивает с первых фотографий, его можно читать как книгу. На конкурс поступили очень сильные работы, и мы с большим удовлетворением констатируем, что профессия фотожурналиста в надежных руках. Никакой искусственный интеллект точно не сможет сделать то, что делают наши молодые профессиональные фотожурналисты!", — отметила куратор конкурса Оксана Олейник.

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
1/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
2/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
3/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
4/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
5/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
6/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
7/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
8/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
9/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
10/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года - Sputnik Узбекистан
11/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

1/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

2/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

3/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

4/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

5/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

6/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

7/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

8/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

9/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

10/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

11/11
© Оргкомитет Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Конкурс имени Андрея Стенина шорт-лист 2025 года

По сложившейся традиции, шорт-лист не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза — Гран-при осенью. Также их опубликуют на русской и английской версиях сайта конкурса.
Для справки: цель Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).
Директор Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы Россия сегодня Александр Штоль - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2025
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