https://uz.sputniknews.ru/20250617/konkurs-andreya-stenina-short-list-2025-goda-49970251.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2025 года

Sputnik Узбекистан

В этом году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран

2025-06-17T14:30+0500

2025-06-17T14:30+0500

2025-06-17T14:36+0500

общество

фотоконкурс

творчество

конкурс имени стенина

конкурс фотографий

москва

россия

фото

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Москве объявили имена лауреатов, вошедших в шорт-лист ХI Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, сообщает оргкомитет конкурса.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.В 2025 году конкурсный шорт-лист объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 15 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в этом году, составило порядка 1 800 от 593 участников из 40 стран.В международное жюри конкурса вошли заслуженные мастера фотожурналистики, обладатели самых высоких международных премий: Владимир Вяткин (Россия), Анатолий Мальцев (Россия), Валерий Мельников (Россия), Давид Пухадо (Сербия), Ариф Худаверди (Турция) и Ван Цзяньхуа (Китай).По сложившейся традиции, шорт-лист не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза — Гран-при осенью. Также их опубликуют на русской и английской версиях сайта конкурса.Для справки: цель Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), информационное агентство Xinhua (Китай), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), информационное агентство Press Trust of India (Индия), информационное агентство Antara (Индонезия), информационное агентство MEHR (Иран), информационное агентство NAN (Нигерия), интернет-портал Brasil 247 (Бразилия), газета Al Sharq (Катар), информационное агентство Iraq International News Agency (Ирак).

https://uz.sputniknews.ru/20250512/kak-rasskazat-istoriyu-s-pomoschyu-fotografiy-49326748.html

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