https://uz.sputniknews.ru/20250618/eaeu-podderjka-proizvoditeli-elektroinstrumenty-49994077.html
В ЕАЭС поддержат производителей электроинструментов
В ЕАЭС поддержат производителей электроинструментов
Sputnik Узбекистан
Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности ручных электроинструментов, произведенных предприятиями стран Союза, снижение себестоимости производства
2025-06-18T13:30+0500
2025-06-18T13:30+0500
2025-06-18T14:33+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Коллегия ЕЭК временно обнулила пошлины на отдельные виды комплектующих для ручных электроинструментов, сообщает пресс-служба комиссии.Временное обнуление пошлин произведено по 31 декабря 2029 года.При этом он подчеркнул, что комплектующие для ручных электроинструментов необходимых типоразмеров в ЕАЭС не производятся.Для справки: нулевые ставки пошлин в отношении указанных товаров применяли с 5 июня 2020 года по 30 июня 2023-го включительно. Это способствовало увеличению производственных мощностей по изготовлению электроинструментов в странах ЕАЭС и повышению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20250617/eec-who-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-49964955.html
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еаэс поддержка производители электроинструменты
еаэс поддержка производители электроинструменты
В ЕАЭС поддержат производителей электроинструментов
13:30 18.06.2025 (обновлено: 14:33 18.06.2025)
Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности ручных электроинструментов, произведенных предприятиями стран Союза, снижение себестоимости производства.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik
. Коллегия ЕЭК временно обнулила пошлины на отдельные виды комплектующих для ручных электроинструментов, сообщает
пресс-служба комиссии.
Временное обнуление пошлин произведено по 31 декабря 2029 года.
"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности ручных электроинструментов, произведенных предприятиями стран Евразийского экономического союза, снижение себестоимости такого производства, загрузку имеющихся производственных мощностей, увеличение объемов выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента, а также создание благоприятных условий для инвестиций в отрасль", — пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
При этом он подчеркнул, что комплектующие для ручных электроинструментов необходимых типоразмеров в ЕАЭС не производятся.
Для справки: нулевые ставки пошлин в отношении указанных товаров применяли с 5 июня 2020 года по 30 июня 2023-го включительно. Это способствовало увеличению производственных мощностей по изготовлению электроинструментов в странах ЕАЭС и повышению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.