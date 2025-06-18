https://uz.sputniknews.ru/20250618/eaeu-podderjka-proizvoditeli-elektroinstrumenty-49994077.html

В ЕАЭС поддержат производителей электроинструментов

В ЕАЭС поддержат производителей электроинструментов

Sputnik Узбекистан

Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на повышение конкурентоспособности ручных электроинструментов, произведенных предприятиями стран Союза, снижение себестоимости производства

2025-06-18T13:30+0500

2025-06-18T13:30+0500

2025-06-18T14:33+0500

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таможня

пошлины

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Коллегия ЕЭК временно обнулила пошлины на отдельные виды комплектующих для ручных электроинструментов, сообщает пресс-служба комиссии.Временное обнуление пошлин произведено по 31 декабря 2029 года.При этом он подчеркнул, что комплектующие для ручных электроинструментов необходимых типоразмеров в ЕАЭС не производятся.Для справки: нулевые ставки пошлин в отношении указанных товаров применяли с 5 июня 2020 года по 30 июня 2023-го включительно. Это способствовало увеличению производственных мощностей по изготовлению электроинструментов в странах ЕАЭС и повышению доли отечественной продукции на внутреннем рынке.

https://uz.sputniknews.ru/20250617/eec-who-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-49964955.html

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