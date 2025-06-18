https://uz.sputniknews.ru/20250618/rossiya-pmef-2025-start-49998697.html

В Северной столице России стартовал ПМЭФ-2025

В Северной столице России стартовал ПМЭФ-2025

Sputnik Узбекистан

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня

2025-06-18T14:00+0500

2025-06-18T14:00+0500

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пмэф

россия

санкт-петербург

форум

экономика

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Северной столице России стартовал Петербургский международный экономический форум.Форум проходит ежегодно с 1997 года. Тема 2025-го: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".На самую масштабную экономическую конференцию на пространстве СНГ приехали представители 140 стран, в том числе Узбекистана, зарубежные лидеры, руководители крупнейших компаний, эксперты, бизнесмены. Они обсудят цифровую экономику, здравоохранение, международные отношения, экологию, технологические инновации, борьбу с фейками, найдут точки соприкосновения и определят векторы сотрудничества.Деловая программа форума разделена на пять треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству". В программе свыше 150 сессий с участием более тысячи спикеров и модераторов.В мероприятиях ПМЭФ также примут участие главы ряда региональных организаций: Африканского экспортно-импортного банка, ЕАБР, ОДКБ, СНГ, ШОС, Союзного государства, Нового банка развития БРИКС.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. На пленарном заседании ПМЭФ 20 июня выступит президент России Владимир Путин.

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