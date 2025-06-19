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Мы должны создать такие клиники как минимум в 14 регионах — Мирзиёев
Мы должны создать такие клиники как минимум в 14 регионах — Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область побывал в новом кардиоцентре Шахрисабза
2025-06-19T16:30+0500
2025-06-19T16:30+0500
общество
медицина
здравоохранение
кашкадарьинская область
шахрисабз
кардиохирургия
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах, заявил президент Узбекистана, посетив многопрофильный кардиологический центр в городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В клинике “Ок сарой”, открывшейся недавно в партнерстве с российским инвестором, оборудованы 4 операционные, 6 реанимационных палат, свыше 100 койко-мест. Одновременно здесь можно проводить до четырех кардиохирургических операций, а в течение дня — до 25. Для этого привлекли опытных специалистов из РФ, Турции и Кувейта. Здесь выполняют такие высокотехнологичные хирургические вмешательства, как стентирование, аортокоронарное шунтирование, устранение врожденных пороков, эндопротезирование.Центр также предоставляет услуги точной диагностики. Современная установка эхокардиографии работает с применением искусственного интеллекта — это единственный такой аппарат в республике на сегодняшний день.Кроме того, учреждение располагает мобильными диагностическими комплексами, которые выезжают в отдаленные районы и оказывают услуги УЗИ, КТ, ЭКГ и другие виды медицинской помощи на месте.Президент отметил, что подобные инновационные клиники меняют не только стандарты лечения, но и общее представление о качестве медицинской помощи, мотивируя другие медучреждения к трансформации.Он поручил ответственным лицам подготовить предложения по масштабированию этой модели, увязав деятельность таких клиник с системой первичной медико-санитарной помощи и медстрахования.В клинике создали 130 рабочих мест, для подготовки квалифицированных специалистов организовали клиническую ординатуру.Отдельно глава республики остановился на вопросах повышения квалификации студентов и врачей, а также развитии телемедицины в сотрудничестве с зарубежными экспертами.Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.
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мирзиёев рабочая поездка кашкадарьинская область
мирзиёев рабочая поездка кашкадарьинская область

Мы должны создать такие клиники как минимум в 14 регионах — Мирзиёев

16:30 19.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область побывал в новом кардиоцентре Шахрисабза.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах, заявил президент Узбекистана, посетив многопрофильный кардиологический центр в городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В клинике “Ок сарой”, открывшейся недавно в партнерстве с российским инвестором, оборудованы 4 операционные, 6 реанимационных палат, свыше 100 койко-мест. Одновременно здесь можно проводить до четырех кардиохирургических операций, а в течение дня — до 25. Для этого привлекли опытных специалистов из РФ, Турции и Кувейта. Здесь выполняют такие высокотехнологичные хирургические вмешательства, как стентирование, аортокоронарное шунтирование, устранение врожденных пороков, эндопротезирование.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центр также предоставляет услуги точной диагностики. Современная установка эхокардиографии работает с применением искусственного интеллекта — это единственный такой аппарат в республике на сегодняшний день.
Кроме того, учреждение располагает мобильными диагностическими комплексами, которые выезжают в отдаленные районы и оказывают услуги УЗИ, КТ, ЭКГ и другие виды медицинской помощи на месте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент отметил, что подобные инновационные клиники меняют не только стандарты лечения, но и общее представление о качестве медицинской помощи, мотивируя другие медучреждения к трансформации.

"Мы должны взять этот опыт за основу и создать такие клиники как минимум в 14 регионах. Неважно, сколько на это потребуется средств — мы найдем. Главное, чтобы за этим стояла гарантированно качественная и доступная помощь для людей. Без альтернативы и конкуренции не будет и стремления к качеству", — подчеркнул президент.

Он поручил ответственным лицам подготовить предложения по масштабированию этой модели, увязав деятельность таких клиник с системой первичной медико-санитарной помощи и медстрахования.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью многопрофильного кардиологического центра в городе Шахрисабзе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В клинике создали 130 рабочих мест, для подготовки квалифицированных специалистов организовали клиническую ординатуру.
Отдельно глава республики остановился на вопросах повышения квалификации студентов и врачей, а также развитии телемедицины в сотрудничестве с зарубежными экспертами.
Шавкат Мирзиёев для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.
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