https://uz.sputniknews.ru/20250619/novaya-voyna-ssha-na-blijnem-vostoke-50017449.html

Новая война США на Ближнем Востоке — "танец на граблях"

Новая война США на Ближнем Востоке — "танец на граблях"

Sputnik Узбекистан

Прежней вседозволенности на Ближнем Востоке у "гегемона" нет и не будет.

2025-06-19T17:00+0500

2025-06-19T17:00+0500

2025-06-19T17:00+0500

колумнисты

иран

израиль

конфликт

ближний восток

сша

дональд трамп

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Втягиваясь в новый вооруженный конфликт — с Ираном, американцы ведут себя как посланники Бога на Земле, хотя за минувшие 80 лет США не одержали ни одной военной победы. И даже провальные "геополитические коррекции" Пентагона в Ираке и Афганистане никого в Белом доме не сделали осторожнее, ничему не научили.Израиль и Иран с 13 июня ежесуточно обмениваются комбинированными ударами на дистанции около 1 500 км, с очевидным доминированием иранских гиперзвуковых ракет Fattah (15 Махов). КСИР заявил о начале еще более масштабных и разрушительных ударов по объектам ЦАХАЛ. Иран установил "полный контроль над воздушным пространством Израиля. А израильская система ПВО-ПРО "Железный купол" — уже не легенда, и больше похожа на дуршлаг. На поле боя недооценка противника обходится дорого.Иранские системы ПВО 18 июня уничтожили близ города Тебриз уже четвертый израильский истребитель F-35 американского производства. Не считая десятка других самолетов ЦАХАЛ — F-16 и F-15. Заметим, новейшие, и значительно усовершенствованные израильскими специалистами "невидимки" сбивают "советскими" ЗРК большой дальности С-200. Это большая боль для стратегов США (и корпорации Lockheed Martin), которые планировали подавить ПВО Ирана массовым применением малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35.Запад с тревогой заметил "растущие показатели успешности иранских ракетных ударов". Израиль для противодействия иранским "вразумляющим операциям" запросил увеличение военной поддержки США и НАТО. Пентагон отправил в Восточное Средиземноморье и в Оманский залив больше истребителей, авианосцев, эсминцев с противоракетами SM-3 и SM-6. Великобритания также перебросила на Ближний Восток дополнительные истребители. НАТО открыла свой первый в регионе офис — в столице Иордании. Помощь близка, однако миссия ЦАХАЛ уже провалена.Израиль не сумел выполнить "грязную работу" в интересах "западного мира". Значительное боевое превосходство вооруженных сил Ирана невозможно компенсировать "фокусами" Моссада и внезапным налетом израильской авиации. Критическая для Израиля ситуация (нет ресурсов для большой войны на истощение) заставила американцев выйти из прокси-тени.Тегеран не сдаетсяПрезидент США Дональд Трамп 17 июня ультимативно потребовал от Тегерана "безоговорочной капитуляции". Вероятно, остался последний шаг или 48 часов до вступления США в войну с Ираном.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг американский ультиматум. Заявил, что Иран готов ответить на любое военное вмешательство США и нанести противнику невосполнимый урон. Хаменеи подчеркнул: "Мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, ведь иранский народ никогда не сдается".Тегеран технологически готов к ракетным ударам дальностью до 2 000 км по военным базам США, если (когда) Пентагон присоединится к операциям. На Западе признают, что "передовые возможности иранского арсенала баллистических ракет, которые держат под прицелом американские базы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, остаются мощным сдерживающим фактором".И все же готовы к ударам по мирным ядерным объектам Ирана 13-тонными бомбами GBU-57 (рассчитаны на преодоление 20-метрового слоя бетона) стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 и B-2 с авиабазы Диего-Гарсия в Индийском океане. Неслучайно Россия заявила сегодня о растущей ядерной угрозе. Эскалация имеет и другое измерение. Член Совета национальной безопасности Ирана генерал Мохсен Резаи ранее сообщил в интервью о готовности Пакистана нанести ответный ядерный удар по Израилю в случае ядерного конфликта на иранской территории.Тегеран поддерживают могущественные союзники и партнеры. Военная помощь поступает из Пакистана и Китая. Москва действует согласно статьям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (наиболее содержательны 4 – 7 статьи). Йеменские хуситы в координации с Ираном регулярно наносят ракетные удары по Израилю. Региональный конфликт серьезно затрагивает национальные интересы Индии.Вероятно, США не могут существовать без войн, и у каждого президента есть материал для мемуаров в стиле "Mein Kampf". Однако прежней вседозволенности на Ближнем Востоке у "гегемона" нет и не будет. Американские аналитики признают: "Израиль начал войну, закончить которую нелегко".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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