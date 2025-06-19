Атомная энергетика, работа с молодежью — Путин об отношениях с Узбекистаном
10:51 19.06.2025 (обновлено: 11:35 19.06.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
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Глава РФ ответил на вопросы руководителей мировых информагентств.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих мировых информагентств рассказал об отношениях с Узбекистаном.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Он отметил их успешное поступательное развитие. По словам российского лидера, возможна реализация множества серьезных трехсторонних проектов между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, в том числе в области атомной энергетики.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
"Такие серьезные проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим серьезно работаем и находимся на хорошей стадии развития этих проектов", — сказал Путин.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Отвечая на вопрос гендиректора Узбекского информационного агентства — УзА Абдусаида Кучимова о возможности принятия масштабной долгосрочной программы молодежного обмена с конкретными проектами и направлениями, президент России отметил важность и ценность работы с молодыми людьми.
"Помощница Шавката Миромоновича — Саида Шавкатовна — была недавно в Москве и встречалась в Правительстве со многими моими коллегами, в Администрации Президента. Она как раз уделяет по поручению Президента очень много внимания развитию контактов между молодыми людьми и развитию молодежного направления. Здесь есть конкретные предложения, мы, безусловно, будем над этим все вместе работать. Оно (молодежное направление — ред.) является одним из важнейших — это точно", — подчеркнул Путин.
Также он сообщил, что главы России и Узбекистана будут вместе решать миграционные вопросы.
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Общение Путина с мировыми информагентствами продлилось более двух часов.
Традиционная встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвовали представители 14 международных информагентств: США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран. Разговор проходил в формате "вопросы-ответы" и был посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".