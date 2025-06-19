Россия выступает против торговых войн и ограничений. Россия выступает против торговых войн и ограничений.

РФ выступает за справедливый миропорядок. РФ выступает за справедливый миропорядок.

Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики. Мир меняется кардинальным образом, страны Азии преображаются быстрыми темпами, меняется структура их экономики.

Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут. Сотрудничество РФ с Юго-Восточной Азией поступательно развивается, объемы торговли постоянно растут.

Россия будет создавать все условия, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно. Россия будет создавать все условия, чтобы предприниматели из Вьетнама чувствовали себя уверенно.

РФ и Вьетнам имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике. РФ и Вьетнам имеют много совместных проектов, в том числе в энергетике.

Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов. Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере углеводородов.

Все планы сотрудничества России и Вьетнама реалистичны и выполняемы. Все планы сотрудничества России и Вьетнама реалистичны и выполняемы.

Россия становится для КНР заметным партнером в области экономики. Россия становится для КНР заметным партнером в области экономики.

России и КНР стоит сосредоточиться на высокотехнологичных сферах. России и КНР стоит сосредоточиться на высокотехнологичных сферах.

Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество.

Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году. Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, проведут их и в 2025 году.

Россия будет поддерживать традиционные сферы сотрудничества с Индонезией, а также стремиться к диверсификации связей. Россия будет поддерживать традиционные сферы сотрудничества с Индонезией, а также стремиться к диверсификации связей.

У России и Казахстана особые союзнические отношения. У России и Казахстана особые союзнические отношения.

Россия не видит никаких осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном. Россия не видит никаких осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном.

Россия обсуждает с Казахстаном расширение сотрудничества в энергетике, в частности, выход на рынки третьих стран. Россия обсуждает с Казахстаном расширение сотрудничества в энергетике, в частности, выход на рынки третьих стран.

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок. Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок.

Сотрудничество России и Казахстана не направлено против третьих стран. Сотрудничество России и Казахстана не направлено против третьих стран.

Россия готова содействовать диверсификации путей экспорта нефти из Казахстана, сейчас он в основном идет через Россию. Россия готова содействовать диверсификации путей экспорта нефти из Казахстана, сейчас он в основном идет через Россию.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет отвечать тем же. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет отвечать тем же.

Европейские лидеры сами прекратили контакты с российской стороной после того, как захотели нанести ей стратегическое поражение. Европейские лидеры сами прекратили контакты с российской стороной после того, как захотели нанести ей стратегическое поражение.

Западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики. Западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики.

Запад после распада СССР всегда действовал с позиции силы. Запад после распада СССР всегда действовал с позиции силы.

Россия рассматривает Германию как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях — как соучастника боевых действий. Россия рассматривает Германию как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях — как соучастника боевых действий.

Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным.

Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации. Поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации.

Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату. Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату.

Рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. Рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует.

Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Россия видит, что в Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны.

Правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля.

У России добрые отношения с Ираном. У России добрые отношения с Ираном.

Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло". Подземные заводы Ирана существуют, "ничего с ними не произошло".

Иран не просит Россию о военной помощи. Иран не просит Россию о военной помощи.

Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО с Россией. Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО с Россией.

Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, в текущем конфликте может быть найдено. Решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, в текущем конфликте может быть найдено.

Россия никому не навязывает мирное решение конфликта между Ираном и Израилем, но говорит о том, какой видит выход из ситуации. Россия никому не навязывает мирное решение конфликта между Ираном и Израилем, но говорит о том, какой видит выход из ситуации.

Сейчас есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля по безопасности, Россия представила их партнерам. Сейчас есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля по безопасности, Россия представила их партнерам.

Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности.

Те, кто говорит о том, что Россия готовится напасть на НАТО, не верят в это сами. Те, кто говорит о том, что Россия готовится напасть на НАТО, не верят в это сами.

Путин назвал планы НАТО увеличить военный бюджет нерациональными. Путин назвал планы НАТО увеличить военный бюджет нерациональными.

Россия купирует все угрозы, связанные с перевооружением НАТО. Россия купирует все угрозы, связанные с перевооружением НАТО.

Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности.

Трамп прав в том, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться. Трамп прав в том, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться.

Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения. Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения.

Если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и вся система власти. Если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и вся система власти.

России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима. России все равно, кто ведет переговоры от лица Украины, даже если это будет действующий глава режима.

Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос — кто будет подписывать документы. Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос — кто будет подписывать документы.

Россия отдала Украине 6 тыс. тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат. Россия отдала Украине 6 тыс. тел военнослужащих Украины, а взамен получила 57 тел российских солдат.

Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных. Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

Россия не начинала военных действий на Украине, а пытается их закончить. Россия не начинала военных действий на Украине, а пытается их закончить.

Россия будет добиваться поставленных целей на Украине. Россия будет добиваться поставленных целей на Украине.

Демилитаризация Украины заключается в лишении ее ВС, угрожающих России. Демилитаризация Украины заключается в лишении ее ВС, угрожающих России.

Украина сама начала войну, использовав оружие против жителей Донбасса. Украина сама начала войну, использовав оружие против жителей Донбасса.

Россия готова продолжить переговоры по урегулированию на Украине. Россия готова продолжить переговоры по урегулированию на Украине.

Переговорные группы России и Украины находятся в контакте. Переговорные группы России и Украины находятся в контакте.

Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами, Россия готова решать их по стамбульским принципам. Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами, Россия готова решать их по стамбульским принципам.

Способов продления полномочий президента Украины не существует. Способов продления полномочий президента Украины не существует.

Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность в мире не должна обеспечиваться за счет других.

В действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки. В действиях России по признанию республик Донбасса нет ошибки.

Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России. Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью России.

Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения. Россия с большим уважением относится к стремлению президента США Дональда Трампа восстановить российско-американские отношения.

Создаются условия для восстановления отношений России и США, Москва готова к сохранению такого тренда. Создаются условия для восстановления отношений России и США, Москва готова к сохранению такого тренда.

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России. Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России.

ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях СВО. ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях СВО.