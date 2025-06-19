В Ташкенте впервые проходит международная выставка экологических технологий — фото
© SputnikВ Ташкенте впервые проходит международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025
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В рамках Eco Expo Central Asia 2025 планируют подписание соглашений по экологическим программам.
ТАШКЕНТ, 19 июня — Sputnik. В столице Узбекистана с 19 по 21 июня впервые проходит международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Масштабное мероприятие, не имеющее аналогов в регионе, объединило более 30 стран и превратило выставочный комплекс Central Asian Expo (CAEx) в платформу для диалога, обмена передовыми практиками и продвижения "зеленой" трансформации.
Выставка охватывает весь спектр технологий будущего: от инноваций в области искусственного интеллекта и зеленой энергетики до решений по водосбережению и экологическому образованию.
Здесь обсуждают ключевые вопросы климатической устойчивости, ресурсосбережения и внедрения чистых технологий.
В частности, специалист по городскому планированию группы управления проектов TAILEV при Минтрансе Узбекистана Бобур Сираджев в рамках презентации "Зеленые городские автотранспортные коридоры" представил информацию о реконструируемой в Ташкенте улице Шота Руставели.
"Внедрение выделенных полос по проекту реконструкции улицы Шота Руставели позволит на 12% сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта", — отметил он.
Количество стран-участниц, в числе которых Франция, Республика Корея, Таджикистан, Россия, Туркменистан, Италия, Казахстан, Австрия, Швейцария, Саудовская Аравия, Германия, Катар, КНР, Хорватия, Сингапур, ОАЭ, Беларусь, Бельгия, Индия, Великобритания, Япония, Норвегия, Венгрия, Турция, Грузия, Бангладеш, Египет, Латвия и Палестина, свидетельствует о высоком международном интересе к экоповестке Центральной Азии.
Свои павильоны на выставке представляют более 20 международных организаций и ведущих компаний, а также представительства Каракалпакстана, регионов, Ташкента, министерств и ведомств, зарубежные и местные компании, международные финансовые институты и донорские структуры.
Трехдневная программа включает:
пленарные и панельные дискуссии с участием международных экспертов;
презентации инновационных проектов;
тематические сессии по зеленой энергетике, экотуризму, устойчивым городам, цифровым технологиям и климатическому финансированию;
мастер-классы, фотовыставки, культурные мероприятия и конкурс стартапов.
"Планируется проведение более 35 параллельных мероприятий, презентации перспективных проектов и подписание соглашений по экологическим программам. Особое внимание будет уделено вопросам устойчивого развития Приаралья, зеленого строительства и вовлечения молодежи в экологическую повестку", — сообщает Оргкомитет выставки.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
© Sputnik
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© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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