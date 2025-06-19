https://uz.sputniknews.ru/20250619/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-ekotexnologiy-50034845.html

В Ташкенте впервые проходит международная выставка экологических технологий — фото

В Ташкенте впервые проходит международная выставка экологических технологий — фото

Sputnik Узбекистан

В рамках Eco Expo Central Asia 2025 планируют подписание соглашений по экологическим программам

2025-06-19T18:15+0500

2025-06-19T18:15+0500

2025-06-19T18:15+0500

выставка

узбекистан

ташкент

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искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 19 июня — Sputnik. В столице Узбекистана с 19 по 21 июня впервые проходит международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Масштабное мероприятие, не имеющее аналогов в регионе, объединило более 30 стран и превратило выставочный комплекс Central Asian Expo (CAEx) в платформу для диалога, обмена передовыми практиками и продвижения "зеленой" трансформации.Выставка охватывает весь спектр технологий будущего: от инноваций в области искусственного интеллекта и зеленой энергетики до решений по водосбережению и экологическому образованию.Здесь обсуждают ключевые вопросы климатической устойчивости, ресурсосбережения и внедрения чистых технологий.В частности, специалист по городскому планированию группы управления проектов TAILEV при Минтрансе Узбекистана Бобур Сираджев в рамках презентации "Зеленые городские автотранспортные коридоры" представил информацию о реконструируемой в Ташкенте улице Шота Руставели.Количество стран-участниц, в числе которых Франция, Республика Корея, Таджикистан, Россия, Туркменистан, Италия, Казахстан, Австрия, Швейцария, Саудовская Аравия, Германия, Катар, КНР, Хорватия, Сингапур, ОАЭ, Беларусь, Бельгия, Индия, Великобритания, Япония, Норвегия, Венгрия, Турция, Грузия, Бангладеш, Египет, Латвия и Палестина, свидетельствует о высоком международном интересе к экоповестке Центральной Азии.Свои павильоны на выставке представляют более 20 международных организаций и ведущих компаний, а также представительства Каракалпакстана, регионов, Ташкента, министерств и ведомств, зарубежные и местные компании, международные финансовые институты и донорские структуры.Трехдневная программа включает:

https://uz.sputniknews.ru/20250609/49810345.html

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