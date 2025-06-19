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https://uz.sputniknews.ru/20250619/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-selxozsfera-50014532.html
Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией
Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией
Sputnik Узбекистан
Стороны также намерены развивать сотрудничество в области аграрного образования и научных исследований.
2025-06-19T12:00+0500
2025-06-19T12:00+0500
узбекистан
беларусь
сельское хозяйство
сотрудничество
торговля
сельхозпродукция
министерство сельского хозяйства узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз. Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с замминистра сельского хозяйства Кахрамоном Юлдашевым с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Смилкиным. Речь также шла о выращивании в Узбекистане голубики на основе белорусского опыта, испытании различных сортов картофеля и поставке семян льна. Особое внимание уделили сотрудничеству в области аграрного образования и научных исследований. По итогам встречи подписали Протокол шестого заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Беларусью. В ходе рабочего визита в Беларусь делегация РУз встретилась с гендиректором ОАО "Беллакт" Виталием Лупиком. Гостям рассказали о деятельности компании, ассортименте продукции, системе ее поставок на внутренний и внешний рынки.Предприятие является одним из крупнейших и ведущих производителей сухих детских продуктов питания не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. На нем выпускают молочную продукцию, а также специализированные продукты питания для беременных и кормящих женщин с использованием современных технологий."Были озвучены конкретные предложения по расширению торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном в данном направлении, налаживанию импорта и экспорта, а также обмену технологиями", — говорится в сообщении.
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узбекистан беларусь торговля сельхозпродукция
узбекистан беларусь торговля сельхозпродукция

Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией

12:00 19.06.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ настоящее время делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.
В настоящее время делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
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Стороны также намерены развивать сотрудничество в области аграрного образования и научных исследований.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с замминистра сельского хозяйства Кахрамоном Юлдашевым с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Смилкиным.
"В ходе диалога были определены конкретные планы по расширению взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, реализации совместных проектов по глубокой переработке мясо-молочной продукции", — говорится в сообщении.
Речь также шла о выращивании в Узбекистане голубики на основе белорусского опыта, испытании различных сортов картофеля и поставке семян льна. Особое внимание уделили сотрудничеству в области аграрного образования и научных исследований.
© Министерство сельского хозяйства Республики УзбекистанВ настоящее время делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.
В настоящее время делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
В настоящее время делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Кахрамоном Юлдашевым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.
© Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
По итогам встречи подписали Протокол шестого заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Беларусью.
В ходе рабочего визита в Беларусь делегация РУз встретилась с гендиректором ОАО "Беллакт" Виталием Лупиком. Гостям рассказали о деятельности компании, ассортименте продукции, системе ее поставок на внутренний и внешний рынки.
Предприятие является одним из крупнейших и ведущих производителей сухих детских продуктов питания не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. На нем выпускают молочную продукцию, а также специализированные продукты питания для беременных и кормящих женщин с использованием современных технологий.
"Были озвучены конкретные предложения по расширению торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном в данном направлении, налаживанию импорта и экспорта, а также обмену технологиями", — говорится в сообщении.
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