https://uz.sputniknews.ru/20250619/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-selxozsfera-50014532.html

Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией

Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельхозпродукцией

Sputnik Узбекистан

Стороны также намерены развивать сотрудничество в области аграрного образования и научных исследований.

2025-06-19T12:00+0500

2025-06-19T12:00+0500

2025-06-19T12:00+0500

узбекистан

беларусь

сельское хозяйство

сотрудничество

торговля

сельхозпродукция

министерство сельского хозяйства узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан и Беларусь планируют расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхоза РУз. Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи делегации Узбекистана во главе с замминистра сельского хозяйства Кахрамоном Юлдашевым с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Смилкиным. Речь также шла о выращивании в Узбекистане голубики на основе белорусского опыта, испытании различных сортов картофеля и поставке семян льна. Особое внимание уделили сотрудничеству в области аграрного образования и научных исследований. По итогам встречи подписали Протокол шестого заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и Беларусью. В ходе рабочего визита в Беларусь делегация РУз встретилась с гендиректором ОАО "Беллакт" Виталием Лупиком. Гостям рассказали о деятельности компании, ассортименте продукции, системе ее поставок на внутренний и внешний рынки.Предприятие является одним из крупнейших и ведущих производителей сухих детских продуктов питания не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. На нем выпускают молочную продукцию, а также специализированные продукты питания для беременных и кормящих женщин с использованием современных технологий."Были озвучены конкретные предложения по расширению торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном в данном направлении, налаживанию импорта и экспорта, а также обмену технологиями", — говорится в сообщении.

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