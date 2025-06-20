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https://uz.sputniknews.ru/20250620/prezident-oznakomilsya-turisticheskiy-tsentr-miraki-kashkadarya-50040962.html
Президент ознакомился с туристическим центром "Мираки" Кашкадарьинской области
Президент ознакомился с туристическим центром "Мираки" Кашкадарьинской области
Sputnik Узбекистан
В горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. В махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся новые объекты для приема туристов. На 240 гектарах реализуется 117 проектов на сумму $400 млн.
2025-06-20T09:41+0500
2025-06-20T10:22+0500
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
шахрисабз
туризм
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализацией туристического потенциала предгорий Гиссара в Шахрисабзском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства отметил, что Кашкадарьинская область обладает широкими возможностями для развития сферы туризма.В настоящее время в горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. С привлечением ведущих зарубежных специалистов и компаний в махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся современные объекты для приема туристов. На 240 гектарах земли реализуется 117 проектов на сумму $400 млн. Ожидается, что в результате будет создано 1 700 постоянных рабочих мест.Президент осмотрел благоустройство территории и созданные здесь условия. Вдоль обоих берегов реки Аксу проложена 10-километровая экотропа для пешеходных и велосипедных прогулок. Построены детская площадка, парк развлечений, зона отдыха для пожилых, семейные гостевые дома и торговые павильоны.В курортной зоне "Miraki Spa and Resort" уже функционируют две гостиницы, торгово-развлекательный комплекс, а также размещены отели на 600 мест и семейный хостел на 300 человек. Это создает возможности для обслуживания свыше 300 тысяч туристов в год.Глава государства также ознакомился с деятельностью нового гостиничного и торгового комплекса, а также с перспективными проектами в сфере туризма.К новому туристическому центру проложены инженерные и коммуникационные сети. Капитально отремонтированы дороги, ведущие в Мираки и внутри самой махалли, улучшено электроснабжение. В районе Гиссаракского водохранилища действует двухкилометровая канатная дорога и ресторан на высоте 2 700 метров над уровнем моря.В прошлом году регион принял более 2,5 миллиона туристов, из которых почти полмиллиона посетили именно Шахрисабзский район. С учетом проводимых преобразований этот показатель, по прогнозам, вырастет в разы.
шахрисабз
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мираки кашкадарьинская область туризм шахрисабз мирзиёев
мираки кашкадарьинская область туризм шахрисабз мирзиёев

Президент ознакомился с туристическим центром "Мираки" Кашкадарьинской области

09:41 20.06.2025 (обновлено: 10:22 20.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В горах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. В махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся новые объекты для приема туристов. На 240 гектарах реализуется 117 проектов на сумму $400 млн.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализацией туристического потенциала предгорий Гиссара в Шахрисабзском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства отметил, что Кашкадарьинская область обладает широкими возможностями для развития сферы туризма.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время в горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. С привлечением ведущих зарубежных специалистов и компаний в махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся современные объекты для приема туристов. На 240 гектарах земли реализуется 117 проектов на сумму $400 млн. Ожидается, что в результате будет создано 1 700 постоянных рабочих мест.

"Изменения, которые сегодня происходят в Мираки, – прямой результат работы в рамках реформ в туристической сфере. Если раньше эти живописные места использовались стихийно, без единого подхода, отсутствовали порядок и инфраструктура, то сегодня здесь появился цельный туристический кластер — международный туристический центр "Мираки", — отметили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент осмотрел благоустройство территории и созданные здесь условия. Вдоль обоих берегов реки Аксу проложена 10-километровая экотропа для пешеходных и велосипедных прогулок. Построены детская площадка, парк развлечений, зона отдыха для пожилых, семейные гостевые дома и торговые павильоны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
В курортной зоне "Miraki Spa and Resort" уже функционируют две гостиницы, торгово-развлекательный комплекс, а также размещены отели на 600 мест и семейный хостел на 300 человек. Это создает возможности для обслуживания свыше 300 тысяч туристов в год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства также ознакомился с деятельностью нового гостиничного и торгового комплекса, а также с перспективными проектами в сфере туризма.
К новому туристическому центру проложены инженерные и коммуникационные сети. Капитально отремонтированы дороги, ведущие в Мираки и внутри самой махалли, улучшено электроснабжение. В районе Гиссаракского водохранилища действует двухкилометровая канатная дорога и ресторан на высоте 2 700 метров над уровнем моря.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр Мираки в Шахрисабзском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
Шавкат Мирзиёев посетил международный туристический центр "Мираки" в Шахрисабзском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Преимущество Шахрисабза в том, что сюда можно приезжать круглый год. Мы строим дороги, подводим коммуникации, создаем гостиницы. Теперь важно расширять спектр услуг. Что будет делать турист в Мираки? Чем займется, что купит? Исходя из этого, нужно формировать предложения и активно продвигать природные и инфраструктурные возможности региона за рубежом, — подчеркнул президент.

В прошлом году регион принял более 2,5 миллиона туристов, из которых почти полмиллиона посетили именно Шахрисабзский район. С учетом проводимых преобразований этот показатель, по прогнозам, вырастет в разы.
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