https://uz.sputniknews.ru/20250620/prezident-oznakomilsya-turisticheskiy-tsentr-miraki-kashkadarya-50040962.html

Президент ознакомился с туристическим центром "Мираки" Кашкадарьинской области

Президент ознакомился с туристическим центром "Мираки" Кашкадарьинской области

Sputnik Узбекистан

В горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. В махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся новые объекты для приема туристов. На 240 гектарах реализуется 117 проектов на сумму $400 млн.

2025-06-20T09:41+0500

2025-06-20T09:41+0500

2025-06-20T10:22+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

шахрисабз

туризм

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализацией туристического потенциала предгорий Гиссара в Шахрисабзском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава государства отметил, что Кашкадарьинская область обладает широкими возможностями для развития сферы туризма.В настоящее время в горных зонах Кашкадарьи реализуются крупные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. С привлечением ведущих зарубежных специалистов и компаний в махаллях Мираки, Амир Темур, Улоч и Полмон строятся современные объекты для приема туристов. На 240 гектарах земли реализуется 117 проектов на сумму $400 млн. Ожидается, что в результате будет создано 1 700 постоянных рабочих мест.Президент осмотрел благоустройство территории и созданные здесь условия. Вдоль обоих берегов реки Аксу проложена 10-километровая экотропа для пешеходных и велосипедных прогулок. Построены детская площадка, парк развлечений, зона отдыха для пожилых, семейные гостевые дома и торговые павильоны.В курортной зоне "Miraki Spa and Resort" уже функционируют две гостиницы, торгово-развлекательный комплекс, а также размещены отели на 600 мест и семейный хостел на 300 человек. Это создает возможности для обслуживания свыше 300 тысяч туристов в год.Глава государства также ознакомился с деятельностью нового гостиничного и торгового комплекса, а также с перспективными проектами в сфере туризма.К новому туристическому центру проложены инженерные и коммуникационные сети. Капитально отремонтированы дороги, ведущие в Мираки и внутри самой махалли, улучшено электроснабжение. В районе Гиссаракского водохранилища действует двухкилометровая канатная дорога и ресторан на высоте 2 700 метров над уровнем моря.В прошлом году регион принял более 2,5 миллиона туристов, из которых почти полмиллиона посетили именно Шахрисабзский район. С учетом проводимых преобразований этот показатель, по прогнозам, вырастет в разы.

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