https://uz.sputniknews.ru/20250620/razvitie-kashkadarinskoy-oblasti-privlekut-investitsii-na-summu-35-mlrd-50058885.html

На развитие Кашкадарьинской области привлекут $3,5 млрд инвестиций

На развитие Кашкадарьинской области привлекут $3,5 млрд инвестиций

Sputnik Узбекистан

Президент обозначил дополнительные резервы для всестороннего развития региона. Наибольший потенциал заключен в сельскохозяйственных землях. Так, орошаемые земли в области составляют 515 тысяч гектаров, земли под приусадебные хозяйства и сады — 45 тысяч гектаров, что является наивысшим показателем в республике.

2025-06-20T16:51+0500

2025-06-20T16:51+0500

2025-06-20T16:56+0500

шавкат мирзиёев

кашкадарьинская область

социальное развитие

экономика

узбекистан

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43666569_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c98d41da84daec8d0d44a1c3710b784.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В своем выступлении президент Узбекистана отметил, что в Кашкадарье имеется неиспользованный потенциал на сумму не менее $15 млрд. Даже если реализовать треть этого потенциала, объем валового регионального продукта можно увеличить до $10 млрд в течение следующих пяти лет, сообщает пресс-служба главы государства.Было подчеркнуто, что раньше более половины промышленности региона приходилось на нефтегазовую и химическую отрасли. За последние годы совершен большой скачок в сферах электротехники, производства строительных материалов, текстильной и мебельной промышленности. Доля этих отраслей в промышленности области сегодня достигла 54%.Однако в регионе предстоит решить еще множество задач.Президент обозначил дополнительные резервы для всестороннего развития региона. Наибольший потенциал заключен в сельскохозяйственных землях. Так, орошаемые земли в области составляют 515 тысяч гектаров, земли под приусадебные хозяйства и сады — 45 тысяч гектаров, что является наивысшим показателем в республике.Кроме того, в регионе имеется 1,3 млн гектаров пастбищ и лесных угодий. Для их эффективного использования будет создана специальная компания. Ей будут предоставлены статус акционерного общества и соответствующее финансирование, в том числе инвестиции. На начальном этапе компании выделят $100 млн. За счет этих средств и привлеченных инвестиций планируется в течение двух лет провести лазерное выравнивание не менее 200 тысяч гектаров пастбищ и лесных земель и внедрить технологии водосбережения.Кроме того, президент обозначил следующие задачи:Президент отметил, что недра области обладают большим потенциалом для привлечения инвестиций и создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, в пяти перспективных месторождениях Китаба обнаружены запасы в 39 тонн золота, а в Чиракчи — 10 тысяч тонн редкоземельных металлов. В сфере строительных материалов подготовлены 16 проектов на $150 млн.Вокруг газоперерабатывающего завода в Мубареке будет создана инновационная промзона площадью 200 гектаров. В ней по кластерной системе реализуют пять крупных проектов в сферах нефтехимии, электротехники, робототехники и стройматериалов.Несмотря на лидерство области в производстве хлопка, доля региона в текстильной промышленности страны остается менее 10%. В этой сфере планируется запуск 35 проектов на сумму $400 млн. В этом году переработка хлопка достигнет 51%, в следующем – 100 %.Для реализации таких масштабных экономических проектов необходима развитая инфраструктура. Так, реконструкция 100 километров проходящей через область трассы "Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу" позволит увеличть транзитный потенциал в три раза.Также будет реконструирован 106-километровый участок трассы "Карши – Шахрисабз – Китаб", который будет расширен до четырех полос. В рамках проекта построят новую 34-километровую объездная дорога вокруг Камашинского и Яккабагского районных центров. Четырехполосным станет и получит цементобетонное покрытие 60-километровый участок трассы "Ташкент – Термез", проходящей через область.Для улучшения условий жизни населения будет построено 7 700 квартир. В этом году запланировано строительство 183 километров водопроводных и канализационных сетей, а также 8 водных сооружений.На совещании были также рассмотрены вопросы занятости молодежи и организации ее досуга. Поставлена задача охватить молодежь программой "Молодёжный бизнес", а выпускников вузов — программой "Шаг в будущее", предоставив им поддержку в предпринимательстве и трудоустройстве.В завершение совещания президент провел открытый диалог с предпринимателями и представителями общественности.

https://uz.sputniknews.ru/20250619/mirziyoyev-kashkadarya-rabochaya-poyezdka-50021491.html

кашкадарьинская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев кашкадарья совещание инвестиции