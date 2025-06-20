На развитие Кашкадарьинской области привлекут $3,5 млрд инвестиций
16:51 20.06.2025 (обновлено: 16:56 20.06.2025)
© Пресс-служба Министерства туризмаКак Кашкадарья намерена увеличить турпоток в 5 раз
© Пресс-служба Министерства туризма
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Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В своем выступлении президент Узбекистана отметил, что в Кашкадарье имеется неиспользованный потенциал на сумму не менее $15 млрд. Даже если реализовать треть этого потенциала, объем валового регионального продукта можно увеличить до $10 млрд в течение следующих пяти лет, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание в Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев провел совещание в Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что раньше более половины промышленности региона приходилось на нефтегазовую и химическую отрасли. За последние годы совершен большой скачок в сферах электротехники, производства строительных материалов, текстильной и мебельной промышленности. Доля этих отраслей в промышленности области сегодня достигла 54%.
Однако в регионе предстоит решить еще множество задач.
"Как известно, в районах, включенных в программу ускоренного развития, создаются штабы реформ. Было подчеркнуто, что образцом для этих штабов могут служить новые проекты, запущенные в Шахрисабзе, Яккабаге и Кукдале. Теперь аналогичный штаб будет создан и в Кашкадарьинской области", – отмечено на совещании.
Президент обозначил дополнительные резервы для всестороннего развития региона. Наибольший потенциал заключен в сельскохозяйственных землях. Так, орошаемые земли в области составляют 515 тысяч гектаров, земли под приусадебные хозяйства и сады — 45 тысяч гектаров, что является наивысшим показателем в республике.
Кроме того, в регионе имеется 1,3 млн гектаров пастбищ и лесных угодий. Для их эффективного использования будет создана специальная компания. Ей будут предоставлены статус акционерного общества и соответствующее финансирование, в том числе инвестиции.
На начальном этапе компании выделят $100 млн. За счет этих средств и привлеченных инвестиций планируется в течение двух лет провести лазерное выравнивание не менее 200 тысяч гектаров пастбищ и лесных земель и внедрить технологии водосбережения.
Кроме того, президент обозначил следующие задачи:
Будет запущена комплексная программа развития животноводства. На эти цели из Фонда сельского хозяйства будут предоставляться льготные кредиты сроком до 1 года под 14%. Благодаря этому 127 хозяйств в регионе выйдут на полную мощность. Будет оказана дополнительная финансовая поддержка животноводам.
С начала года экспорт фруктов и овощей в области вырос вдвое и составил $62 млн. Подобный экспортный потенциал имеется и по помидорам. В этой связи на 6 тысячах гектаров в 13 районах будет налажено промышленное выращивание томатов.
Для картофелеводства будут выдаваться льготные кредиты сроком до 12 месяцев под 10% годовых. Ввоз необходимой техники освобождается от таможенных пошлин, а при закупке семян высокой репродукции будет компенсировано 50 процентов НДС.
В этом году в Кашкадарье намечено трудоустроить 470 тысяч человек, вывести из бедности 150 тысяч семей и превратить Китабский район, а также города Карши и Шахрисабз в "территории без безработицы и бедности".
В живописных уголках Шахрисабзского, Камашинского, Гузарского и Чиракчинского районов будут созданы туристические зоны.
На рынке Чияль Кукдалинского района улучшатся условия для поставщиков традиционного блюда - яхны, что поспособствует развитию гастрономического туризма. В махалле Карасув города Шахрисабза появится центр кузнечного ремесла.
Безработных граждан обучат иностранным языкам и направят на работу в страны с высоким уровнем дохода.
На базе более 120 объектов и 400 гектаров земель, выставленных на аукцион, будут созданы предприятия, рассчитанные на 70 тысяч рабочих мест.
В этом году в область намечено привлечь инвестиции на сумму $3,5 млрд. За пять месяцев объемы инвестиций почти вдвое увеличились в Касане, Китабе и Чиракчи.
Президент отметил, что недра области обладают большим потенциалом для привлечения инвестиций и создания продукции с высокой добавленной стоимостью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в пяти перспективных месторождениях Китаба обнаружены запасы в 39 тонн золота, а в Чиракчи — 10 тысяч тонн редкоземельных металлов. В сфере строительных материалов подготовлены 16 проектов на $150 млн.
Вокруг газоперерабатывающего завода в Мубареке будет создана инновационная промзона площадью 200 гектаров. В ней по кластерной системе реализуют пять крупных проектов в сферах нефтехимии, электротехники, робототехники и стройматериалов.
Несмотря на лидерство области в производстве хлопка, доля региона в текстильной промышленности страны остается менее 10%. В этой сфере планируется запуск 35 проектов на сумму $400 млн. В этом году переработка хлопка достигнет 51%, в следующем – 100 %.
Для реализации таких масштабных экономических проектов необходима развитая инфраструктура. Так, реконструкция 100 километров проходящей через область трассы "Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу" позволит увеличть транзитный потенциал в три раза.
Также будет реконструирован 106-километровый участок трассы "Карши – Шахрисабз – Китаб", который будет расширен до четырех полос. В рамках проекта построят новую 34-километровую объездная дорога вокруг Камашинского и Яккабагского районных центров.
Четырехполосным станет и получит цементобетонное покрытие 60-километровый участок трассы "Ташкент – Термез", проходящей через область.
Для улучшения условий жизни населения будет построено 7 700 квартир. В этом году запланировано строительство 183 километров водопроводных и канализационных сетей, а также 8 водных сооружений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании были также рассмотрены вопросы занятости молодежи и организации ее досуга. Поставлена задача охватить молодежь программой "Молодёжный бизнес", а выпускников вузов — программой "Шаг в будущее", предоставив им поддержку в предпринимательстве и трудоустройстве.
"Как видите, в Кашкадарье намечено множество задач. Уверен, что трудолюбивые, искренние и благородные жители этой области, унаследовавшие от великого предка Амир Темура мужество, стойкость и великодушие, достигнут всех поставленных целей. Верю, что кашкадарьинцы будут в авангарде наших реформ, — заявил Шавкат Мирзиёев.
В завершение совещания президент провел открытый диалог с предпринимателями и представителями общественности.