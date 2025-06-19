https://uz.sputniknews.ru/20250619/mirziyoyev-kashkadarya-rabochaya-poyezdka-50021491.html

Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

Sputnik Узбекистан

Глава республики посещает Кашкадарьинскую область для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах

2025-06-19T15:01+0500

2025-06-19T15:01+0500

2025-06-19T15:01+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поезд

карши

шахрисабз

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область отправился из Карши в Шахрисабз на поезде, сообщает пресс-служба главы республики. По пути он побеседовал с представителями общественности.Речь шла о происходящих в городах и селах изменениях, условиях жизни населения, о ценности мира и стабильности в стране.В свою очередь, представители старшего поколения отметили, что люди ощущают перемены в своей повседневной жизни и высоко оценивают курс реформ.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль дорожной инфраструктуры в развитии экономики и общественном настроении, необходимость системного подхода к этой сфере и дал поручения ответственным руководителям.В этом году в Кашкадарьинской области планируют обновить в общей сложности 100 километров магистральных дорог. Глава государства поручил ускорить реализацию этих проектов и обеспечить благоустройство прилегающих к трассам территорий.

карши

шахрисабз

кашкадарьинская область

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мирзиёев поезд карши шахрисабз кашкадарьинская область