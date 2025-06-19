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Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде
Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде
Sputnik Узбекистан
Глава республики посещает Кашкадарьинскую область для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах
2025-06-19T15:01+0500
2025-06-19T15:01+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поезд
карши
шахрисабз
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область отправился из Карши в Шахрисабз на поезде, сообщает пресс-служба главы республики. По пути он побеседовал с представителями общественности.Речь шла о происходящих в городах и селах изменениях, условиях жизни населения, о ценности мира и стабильности в стране.В свою очередь, представители старшего поколения отметили, что люди ощущают перемены в своей повседневной жизни и высоко оценивают курс реформ.Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль дорожной инфраструктуры в развитии экономики и общественном настроении, необходимость системного подхода к этой сфере и дал поручения ответственным руководителям.В этом году в Кашкадарьинской области планируют обновить в общей сложности 100 километров магистральных дорог. Глава государства поручил ускорить реализацию этих проектов и обеспечить благоустройство прилегающих к трассам территорий.
карши
шахрисабз
кашкадарьинская область
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мирзиёев поезд карши шахрисабз кашкадарьинская область
мирзиёев поезд карши шахрисабз кашкадарьинская область

Мирзиёев отправился из Карши в Шахрисабз на поезде

15:01 19.06.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики для ознакомления с развитием регионов и реализацией реформ на местах посещает Кашкадарьинскую область.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Кашкадарьинскую область отправился из Карши в Шахрисабз на поезде, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По пути он побеседовал с представителями общественности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о происходящих в городах и селах изменениях, условиях жизни населения, о ценности мира и стабильности в стране.
"Глава государства подчеркнул, что идея "Во имя чести и достоинства человека" стала главным ориентиром в политике Узбекистана. На этой основе вопросы улучшения условий жизни, повышения доходов и благосостояния граждан, благоустройства махаллей выходят на передний план в социальной повестке. В рамках реализуемых программ по полному задействованию потенциала регионов и сокращению бедности в стране создаются реальные условия для достойного труда на родной земле. Молодежь и женщины проходят обучение современным, востребованным и доходным профессиям", — говорится в сообщении.
В свою очередь, представители старшего поколения отметили, что люди ощущают перемены в своей повседневной жизни и высоко оценивают курс реформ.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важную роль дорожной инфраструктуры в развитии экономики и общественном настроении, необходимость системного подхода к этой сфере и дал поручения ответственным руководителям.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВо время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2025
Во время поездки из города Карши в Шахрисабз на поезде Президент Шавкат Мирзиёев провел искреннюю беседу с активом Кашкадарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этом году в Кашкадарьинской области планируют обновить в общей сложности 100 километров магистральных дорог. Глава государства поручил ускорить реализацию этих проектов и обеспечить благоустройство прилегающих к трассам территорий.
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