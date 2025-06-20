https://uz.sputniknews.ru/20250620/vladimir-putin-vystupaet-na-plenarnoy-sessii-pmef-translyatsiya-50052037.html
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ — трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ — трансляция
Sputnik Узбекистан
Президент России оценивает текущую ситуацию в российской и мировой экономике, а также дает характеристику состоянию отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров.
2025-06-20T17:20+0500
2025-06-20T17:20+0500
2025-06-20T17:38+0500
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как и анонсировали в Кремле, выступление российского лидера объемно и содержательно. В нем глава РФ оценивает нынешний этап развития экономики России, очертив перспективы и основные направления, по которым экономика РФ должна развиваться.Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что на пленарном заседании возможно затронут тему ключевой ставки Центробанка. Однако пресс-секретарь выразил сомнение в том, что на заседании глава государства поставит точку в дискуссии минэкономразвития и ЦБ о путях развития экономики. Еще одна важная часть выступления Владимира Путина — заявления по международной тематике. В этом году президент дает оценку международной обстановки, влияющей на экономику России, а также затрагивает вопросы международной палитры, в которой развивается экономика страны.Речь российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ вызывает широкий интерес бизнесменов и политиков не только в России, но и далеко за рубежом. Вместе с Путиным в пленарной сессии форума принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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путин пмэф трансляция видео экономика россия кремль песков
путин пмэф трансляция видео экономика россия кремль песков
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ — трансляция
17:20 20.06.2025 (обновлено: 17:38 20.06.2025)
Президент России оценивает текущую ситуацию в российской и мировой экономике, а также дает характеристику состоянию отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Как и анонсировали в Кремле, выступление российского лидера объемно и содержательно. В нем глава РФ оценивает нынешний этап развития экономики России, очертив перспективы и основные направления, по которым экономика РФ должна развиваться.
Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что на пленарном заседании возможно затронут тему ключевой ставки Центробанка. Однако пресс-секретарь выразил сомнение в том, что на заседании глава государства поставит точку в дискуссии минэкономразвития и ЦБ о путях развития экономики.
Еще одна важная часть выступления Владимира Путина — заявления по международной тематике.
В этом году президент дает оценку международной обстановки, влияющей на экономику России, а также затрагивает вопросы международной палитры, в которой развивается экономика страны.
Речь российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ вызывает широкий интерес бизнесменов и политиков не только в России, но и далеко за рубежом.
Вместе с Путиным в пленарной сессии форума принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".