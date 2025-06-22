Гастроэнеролог: Чем полезен шпинат

"Минус – это щавелевая кислота. Тем, у кого, например, мочекаменная болезнь, особенно с оксалатными камнями, шпинат нельзя есть бесконтрольно. Надо помнить о том, что в любой зелени, и в том числе в шпинате, есть витамин К. Если человек имеет гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, если он – на каких-то серьезных антикоагулянтах, то шпинат надо включать в рацион в умеренном количестве, потому что витамин К влияет на свертываемость крови", – предупредила Нурия Дианова.