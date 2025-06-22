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Гастроэнеролог: Чем полезен шпинат
Гастроэнеролог: Чем полезен шпинат
Sputnik Узбекистан
Врач объяснила, в чем отличие шпината от остальной зелени.
2025-06-22T22:03+0500
2025-06-22T22:03+0500
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Шпинат по содержанию полезных веществ – уникальное растение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога 1-й категории, психолога пищевого поведения Нурию Дианову.По ее словам, растительного белка, необходимого организму, в шпинате больше, чем в любой другой зелени.Она добавила, что шпинат богат клетчаткой и минеральными веществами.Вместе с тем, она напомнила, что существуют и определенные ограничения, связанные с наличием в шпинате щавелевой кислоты.
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гастроэнтеролог шпинат польза
гастроэнтеролог шпинат польза

Гастроэнеролог: Чем полезен шпинат

22:03 22.06.2025
© Getty Images / KativШпинат
Шпинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2025
© Getty Images / Kativ
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Врач объяснила, в чем отличие шпината от остальной зелени.
Шпинат по содержанию полезных веществ – уникальное растение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога 1-й категории, психолога пищевого поведения Нурию Дианову.
По ее словам, растительного белка, необходимого организму, в шпинате больше, чем в любой другой зелени.
"Современные медицинские научные рекомендации говорят о том, что преобладание растительного рациона над животным дает максимальную пользу. Во многих овощах, зелени, ягодах очень мало белка. В шпинате – на 100 г продукта приходится 3 г белка. Это очень много, это примерно, как в грибах. Это такой интересный плюсик, который сильно отличает шпинат от всей зелени", — пояснила специалист.
Она добавила, что шпинат богат клетчаткой и минеральными веществами.
"В шпинате присутствуют железо, фолиевая кислота, витамин А, цинк, В12, что благотворно влияет на профилактику анемии. Там есть клетчатка, есть микроэлементы: калий, натрий, магний, которые полезны тем, у кого подагра или есть проблемы с обменом веществ в целом", – рассказала врач.
Вместе с тем, она напомнила, что существуют и определенные ограничения, связанные с наличием в шпинате щавелевой кислоты.
"Минус – это щавелевая кислота. Тем, у кого, например, мочекаменная болезнь, особенно с оксалатными камнями, шпинат нельзя есть бесконтрольно. Надо помнить о том, что в любой зелени, и в том числе в шпинате, есть витамин К. Если человек имеет гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, если он – на каких-то серьезных антикоагулянтах, то шпинат надо включать в рацион в умеренном количестве, потому что витамин К влияет на свертываемость крови", – предупредила Нурия Дианова.
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