https://uz.sputniknews.ru/20250619/okroshka-polza-protivopokazaniya-50018597.html

Эксперты рассказали о пользе окрошки

Эксперты рассказали о пользе окрошки

Sputnik Узбекистан

Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых употребление популярного летнего блюда противопоказано

2025-06-19T22:02+0500

2025-06-19T22:02+0500

2025-06-19T22:02+0500

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квас

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Окрошка содержит множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Там же уточнили, что натуральный квас естественного брожения — это источник аминокислот, витаминов и минералов, он также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.Специалисты рекомендуют выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Любители окрошки на кефире получают не меньшую пользу: кефир содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон.В Роспотребнадзоре добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять в блюдо больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля, а для заправки не использовать майонез и жирные сорта сметаны.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/kak-spravitsya-s-pischevoy-zavisimostyu-49945997.html

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