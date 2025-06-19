https://uz.sputniknews.ru/20250619/okroshka-polza-protivopokazaniya-50018597.html
Эксперты рассказали о пользе окрошки
Эксперты рассказали о пользе окрошки
Sputnik Узбекистан
Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых употребление популярного летнего блюда противопоказано
2025-06-19T22:02+0500
2025-06-19T22:02+0500
2025-06-19T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
здоровье
квас
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35495596_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff89913ff29988687c2d87d3737abaa8.jpg
Окрошка содержит множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Там же уточнили, что натуральный квас естественного брожения — это источник аминокислот, витаминов и минералов, он также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.Специалисты рекомендуют выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Любители окрошки на кефире получают не меньшую пользу: кефир содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон.В Роспотребнадзоре добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять в блюдо больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля, а для заправки не использовать майонез и жирные сорта сметаны.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/kak-spravitsya-s-pischevoy-zavisimostyu-49945997.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1e/35495596_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0db722220dd5da5533d33f717315b7e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
эксперты окрошка польза противопоказания
эксперты окрошка польза противопоказания
Эксперты рассказали о пользе окрошки
Тем не менее есть ряд заболеваний, при которых употребление популярного летнего блюда противопоказано.
Окрошка содержит множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Польза окрошки заключается в ее богатом составе: картофель, редис, огурцы и зелень содержат множество витаминов и микроэлементов, а яйца и мясо дополняют рацион белком. Свежие овощи в окрошке также играют роль дополнительного источника воды и растительной клетчатки", — рассказали в пресс-службе российского ведомства.
Там же уточнили, что натуральный квас естественного брожения — это источник аминокислот, витаминов и минералов, он также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.
Специалисты рекомендуют выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Любители окрошки на кефире получают не меньшую пользу: кефир содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон.
В Роспотребнадзоре добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять в блюдо больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля, а для заправки не использовать майонез и жирные сорта сметаны.
"Приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом окрошка становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. Кефир и квас не рекомендуется при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни", — предупредили специалисты.