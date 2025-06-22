https://uz.sputniknews.ru/20250622/mid-uzbekistana-rekomendatsii-situatsiya-blijniy-vostok-50100751.html

МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность

МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность

Sputnik Узбекистан

Внешнеполитическое ведомство республики рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

2025-06-22T16:00+0500

2025-06-22T16:00+0500

2025-06-22T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Быстро обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает в МИД Узбекистана глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.МИД Узбекистана рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а находящимся в этих странах — покинуть опасные зоны на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке.Он напомнил, что Узбекистан всегда призывал все стороны в регионе к достижению мира путем взаимных переговоров.Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, их цель — ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран же потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию и необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что после ударов Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отраслиЦентр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.Атака вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США.

https://uz.sputniknews.ru/20250622/novye-ogranicheniya-v-izraile-50096364.html

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