https://uz.sputniknews.ru/20250622/mid-uzbekistana-rekomendatsii-situatsiya-blijniy-vostok-50100751.html
МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность
МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность
Sputnik Узбекистан
Внешнеполитическое ведомство республики рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран
2025-06-22T16:00+0500
2025-06-22T16:00+0500
2025-06-22T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Быстро обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает в МИД Узбекистана глубокую обеспокоенность, заявил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.МИД Узбекистана рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а находящимся в этих странах — покинуть опасные зоны на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке.Он напомнил, что Узбекистан всегда призывал все стороны в регионе к достижению мира путем взаимных переговоров.Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, их цель — ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран же потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию и необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что после ударов Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отраслиЦентр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.Атака вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США.
https://uz.sputniknews.ru/20250622/novye-ogranicheniya-v-izraile-50096364.html
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мид узбекистан ближний восток израиль иран
мид узбекистан ближний восток израиль иран
МИД РУз: Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает глубокую обеспокоенность
Внешнеполитическое ведомство республики рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik.
Быстро обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает в МИД Узбекистана глубокую обеспокоенность, заявил
пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.
МИД Узбекистана рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а находящимся в этих странах — покинуть опасные зоны на фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы настоятельно рекомендуем гражданам Узбекистана воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а находящимся в этих странах — по возможности покинуть опасные зоны и перейти в более безопасные районы", — написал Бурханов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Узбекистан всегда призывал все стороны в регионе к достижению мира путем взаимных переговоров.
"В целях обеспечения безопасности принимаются необходимые меры, и мы просим наших граждан сохранять бдительность и следить за официальными объявлениями", — добавил Бурханов.
Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, их цель — ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран же потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию и необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что после ударов Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США.