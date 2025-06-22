Новые ограничения в Израиле: что нужно знать гражданам Узбекистана
© Getty Images / Anadolu/Mostafa AlkharoufПоследствия ударов Ирана по Израилю
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf
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На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке узбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности, быть осторожными в период пребывания в Израиле и не покидать бомбоубежища во время ракетных обстрелов.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В Израиле приостановили работу все образовательные заведения, производственные предприятия, запрещены поездки на работу. Об этом сообщает посольство Узбекистана в Израиле.
"Вниманию граждан Узбекистана в Израиле! Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 03.45 ночи 22 июня до 8.00 утра 23 июня вступают в силу новые ограничения по всей территории страны. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в стране пребывания", — говорится в сообщении.
Введены следующие меры:
все районы, где ранее действовал режим "ограниченной активности", переходят в режим "активности строго по необходимости";
все образовательные учреждения приостанавливают работу;
производственные предприятия прекращают деятельность, за исключением жизненно важных для армии и гражданского населения;
запрещены поездки на работу.
"Мы еще раз призываем наших соотечественников строго соблюдать правила безопасности, быть осторожными во время пребывания в стране и не покидать бомбоубежища во время ракетных обстрелов. Пожалуйста, будьте в курсе официальной информации", — говорится в сообщении.