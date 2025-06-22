https://uz.sputniknews.ru/20250622/novye-ogranicheniya-v-izraile-50096364.html

Новые ограничения в Израиле: что нужно знать гражданам Узбекистана

Новые ограничения в Израиле: что нужно знать гражданам Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке узбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности, быть осторожными в период пребывания в Израиле и не покидать бомбоубежища во время ракетных обстрелов

2025-06-22T11:59+0500

2025-06-22T11:59+0500

2025-06-22T11:59+0500

в мире

политика

общество

израиль

узбекистан

посольство

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/10/49950749_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_706206d22f13ab9e3109bc2367597aba.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. В Израиле приостановили работу все образовательные заведения, производственные предприятия, запрещены поездки на работу. Об этом сообщает посольство Узбекистана в Израиле.США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — что известно к этому часуВведены следующие меры:

https://uz.sputniknews.ru/20250618/kak-uzbekistantsam-samostoyatelno-vyexat-iz-izrailya-49995644.html

израиль

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

израиль ограничения граждане узбекистан конфликт ближний восток