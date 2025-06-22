https://uz.sputniknews.ru/20250622/vnedrenie-tsifrovyx-texnologiy-v-promkompleksy-eaeu-50101448.html

Министр ЕЭК рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промкомплексы ЕАЭС

Министр ЕЭК рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промкомплексы ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Гоар Барсегян: Евразийские технологические платформы обладают значительным интеграционным потенциалом.

2025-06-22T17:00+0500

2025-06-22T17:00+0500

2025-06-22T17:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

цифровые технологии

промышленность

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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промышленные комплексы стран ЕАЭС.Она выступила на панельной сессии "Заводы-маяки: передовые решения для промышленности ЕАЭС" Петербургского международного экономического форума.Речь шла о развитии высокотехнологичных отраслей в Евразийском экономическом союзе. Участники обсудили реализацию инновационных проектов, создание новых предприятий на основе искусственного интеллекта и робототехники, а также перспективы технологического развития в регионе.Министр ЕЭК проинформировала о работе Комиссии совместно с государствами-членами над созданием новой технологической платформы "Робототехника" с последующей разработкой межгосударственной программы "Промышленная робототехника". Инициатива направлена в первую очередь на развитие и внедрение цифровых технологий в промышленные комплексы стран Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20250621/realnyy-sektor-igraet-vajnuyu-rol-ekonomike-kajdoy-strany-eaes-eek-50079099.html

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