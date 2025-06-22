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Министр ЕЭК рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промкомплексы ЕАЭС
Министр ЕЭК рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промкомплексы ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Гоар Барсегян: Евразийские технологические платформы обладают значительным интеграционным потенциалом.
2025-06-22T17:00+0500
2025-06-22T17:00+0500
2025-06-22T17:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
цифровые технологии
промышленность
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ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промышленные комплексы стран ЕАЭС.Она выступила на панельной сессии "Заводы-маяки: передовые решения для промышленности ЕАЭС" Петербургского международного экономического форума.Речь шла о развитии высокотехнологичных отраслей в Евразийском экономическом союзе. Участники обсудили реализацию инновационных проектов, создание новых предприятий на основе искусственного интеллекта и робототехники, а также перспективы технологического развития в регионе.Министр ЕЭК проинформировала о работе Комиссии совместно с государствами-членами над созданием новой технологической платформы "Робототехника" с последующей разработкой межгосударственной программы "Промышленная робототехника". Инициатива направлена в первую очередь на развитие и внедрение цифровых технологий в промышленные комплексы стран Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20250621/realnyy-sektor-igraet-vajnuyu-rol-ekonomike-kajdoy-strany-eaes-eek-50079099.html
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еэк еаэс цифровые технологии
еэк еаэс цифровые технологии
Министр ЕЭК рассказала о развитии и внедрении цифровых технологий в промкомплексы ЕАЭС
Гоар Барсегян: Евразийские технологические платформы обладают значительным интеграционным потенциалом.
ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала
о развитии и внедрении цифровых технологий в промышленные комплексы стран ЕАЭС.
Она выступила на панельной сессии "Заводы-маяки: передовые решения для промышленности ЕАЭС" Петербургского международного экономического форума.
Речь шла о развитии высокотехнологичных отраслей в Евразийском экономическом союзе. Участники обсудили реализацию инновационных проектов, создание новых предприятий на основе искусственного интеллекта и робототехники, а также перспективы технологического развития в регионе.
"В целях реализации задачи по развитию технологий в Евразийском экономическом союзе созданы евразийские технологические платформы – инструменты координации технологической и инновационной деятельности стран Союза, которые обладают значительным интеграционным потенциалом", — отметила Барсегян.
Министр ЕЭК проинформировала о работе Комиссии совместно с государствами-членами над созданием новой технологической платформы "Робототехника" с последующей разработкой межгосударственной программы "Промышленная робототехника". Инициатива направлена в первую очередь на развитие и внедрение цифровых технологий в промышленные комплексы стран Союза.
"В современном мире развитие промышленности невозможно без цифровых технологий. Мы уделяем большое внимание этому направлению, ведется активная работа по созданию цифрового портала "Промышленность". Он станет эффективным инструментом по формированию кооперационных производственных цепочек и поддержки бизнеса", — подчеркнула Барсегян.