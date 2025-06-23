https://uz.sputniknews.ru/20250623/mirziyoyev-mongoliya-gosvizit-50116794.html

Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом

Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом

Sputnik Узбекистан

В программе — проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне

2025-06-23T15:00+0500

2025-06-23T15:00+0500

2025-06-23T15:33+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

монголия

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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня посетит эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и практического взаимодействия.Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.По итогам саммита ожидают принятия пакета соглашений.Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух побывал в Узбекистане с госвизитом в июне 2024-го.В ходе прошедших тогда переговоров Шавкат Мирзиёев принял приглашение монгольского коллеги посетить эту страну с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.

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президент узбекистана государственный визит монголия