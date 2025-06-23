https://uz.sputniknews.ru/20250623/mirziyoyev-mongoliya-gosvizit-50116794.html
Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом
Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом
Sputnik Узбекистан
В программе — проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне
2025-06-23T15:00+0500
2025-06-23T15:00+0500
2025-06-23T15:33+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
монголия
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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня посетит эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и практического взаимодействия.Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.По итогам саммита ожидают принятия пакета соглашений.Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух побывал в Узбекистане с госвизитом в июне 2024-го.В ходе прошедших тогда переговоров Шавкат Мирзиёев принял приглашение монгольского коллеги посетить эту страну с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.
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президент узбекистана государственный визит монголия
президент узбекистана государственный визит монголия
Президент Узбекистана посетит Монголию с госвизитом
15:00 23.06.2025 (обновлено: 15:33 23.06.2025)
В программе — проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня посетит эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“В соответствии с программой пребывания в городе Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и практического взаимодействия.
Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.
По итогам саммита ожидают принятия пакета соглашений.
Напомним, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух побывал в Узбекистане с госвизитом в июне 2024-го.
В ходе прошедших тогда переговоров Шавкат Мирзиёев принял приглашение монгольского коллеги посетить эту страну с ответным визитом для продолжения плодотворного диалога.