https://uz.sputniknews.ru/20250623/mirziyoyev-pozdravleniye-forum-gosslujba-oon-samarkand-50113891.html

Мирзиёев направил поздравление участникам форума, который впервые проходит в регионе ЦА

Мирзиёев направил поздравление участникам форума, который впервые проходит в регионе ЦА

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана призвал участников Форума государственной службы ООН в Самарканде поддержать глобальные инициативы республики

2025-06-23T14:10+0500

2025-06-23T14:10+0500

2025-06-23T16:07+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

форум

самарканд

поздравление

госслужащие

оон

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САМАРКАНД, 23 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам Форума государственной службы Организации Объединенных Наций, который впервые проходит в регионе Центральной Азии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Приветственное послание главы государства зачитала помощник президента Саида Мирзиёева.Лидер страны поздравил всех с Днем государственной службы, широко отмечаемым во всем мире 23 июня по инициативе ООН.Он отметил, что о высоком статусе мероприятия свидетельствует участие в нем около 400 делегатов Организации Объединенных Наций, других авторитетных международных структур, государств разных континентов и регионов мира.“Сегодня, как никогда актуальное значение приобретает обмен передовым опытом в продвижении цифровой трансформации государственного управления, применении инновационных решений в оказании государственных услуг, кардинальном повышении эффективности институтов государственного сектора, развитии стилей лидерства в управлении, расширении непрерывного образования и определении навыков, необходимых будущим руководителям”, — говорится в поздравлении. Президент рассказал о реформах по превращению государственной службы в по-настоящему инклюзивную народную службу, которые реализуют в республике в последние годы. В частности,Он добавил, что эти инициативы открывают большие возможности для активизации обмена между правительствами, новаторами и партнерами по развитию, воспитания будущих поколений госслужащих, широкого использования цифровых инструментов в управлении и повседневной жизни, внедрения инноваций в государственном секторе.Мирзиёев выразил уверенность, что такие важные инициативы и предложения найдут отражение в Самаркандской декларации, которую примут в рамках форума, “и этот важный документ станет для всех нас своего рода программой совместных действий по достижению инклюзивной, устойчивой и ориентированной на человека государственной службы”.В заключение он пожелал форуму плодотворной работы, а его участникам — больших успехов.В Самарканде 23 – 25 июня проходит одно из крупнейших международных мероприятий в сфере госуправления — Форум государственной службы ООН (UN Public Service Forum 2025).К диалогу пригласили министров, представителей госорганов, международных организаций, научных кругов, гражданского сектора и бизнеса из десятков стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.Главная тема форума — "Пять лет до 2030 года: ускорение предоставления государственных услуг для устойчивого будущего". В программе — пленарные сессии, тематические дискуссии, презентации успешных практик и стратегические переговоры, посвященные новым подходам в госуправлении.С 2003 года форум проходил в США, Австрии, Танзании, Южной Корее и других странах.

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