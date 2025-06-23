Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде
18:10 23.06.2025 (обновлено: 18:11 23.06.2025)
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
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В этом году коллектив представил в концертной программе микс из разных жанров.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Оркестр русских народных инструментов "Метелица" дал большой концерт во Дворце культуры "Нурафшон" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Зрители окунулись в мир русского фольклора, услышали народные песни и произведения выдающихся русских и советских композиторов.
За дирижерским пультом в этот вечер стояли два выдающихся маэстро: заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин и лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
В этом году артисты представили в своей концертной программе микс из разных жанров, как отмечает Виталий Силиванов. Это и русские народные песни в современной трактовке, и эстрадные композиции, и песни военных лет.
"Мы старались вложить, как можно больше жанров, как можно больше солирующих инструментов, больше стилей, чтобы познакомить замечательную публику с русскими инструментами, композиторами, и, самое главное, доказать, что на народных инструментах можно играть абсолютно все, а не только фольклор", - делится Виталий Силиванов.
Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Прозвучали знаменитые хиты, такие, как "Катюша", "Синий платочек" и "Ах, эти тучи в голубом" в исполнении Елены Курской.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
"Частичку этого теплого, прекрасного города мы увезем к себе, в холодный Санкт-Петербург и будем согревать самаркандским теплом своих петербуржских зрителей", - поделился впечатлениями Виталий Силиванов.
Заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин также отмечает интерес публики к народной культуре России.
"Здесь очень живая, теплая публика и атмосфера. Очень добрая энергетика. Думаю, что мы еще не раз побываем в этой прекрасной стране, потому что нам здесь очень нравится", - рассказывает Игорь Тонин.
По его словам, в этот раз программа отвечает новому типу оркестра русских народных инструментов - оркестру солистов. То есть артисты исполняли не только коллективные номера, но и выступали сольно.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
Конечно же, для самаркандского зрителя прозвучала балалайка - музыкальный символ России. Соло исполнил лауреат международных конкурсов Евгений Желинский. Не обошли стороной и знаменитый гусли - Любовь Саматова под руководством дирижера Виталия Силиванова сыграла песню "На улице дождик".
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
Оркестр "Метелица" уже выступал в Узбекистане. Осенью 2022 года русские народные песни и произведения известных русских и советских композиторов прозвучали в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и ряде других городов страны.