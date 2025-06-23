https://uz.sputniknews.ru/20250623/orkestr-russkix-narodnyx-instrumentov-metelitsa-v-samarkande-50124043.html

Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде

Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде

Sputnik Узбекистан

В этом году коллектив представил в концертной программе микс из разных жанров.

2025-06-23T18:10+0500

2025-06-23T18:10+0500

2025-06-23T18:11+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Оркестр русских народных инструментов "Метелица" дал большой концерт во Дворце культуры "Нурафшон" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Зрители окунулись в мир русского фольклора, услышали народные песни и произведения выдающихся русских и советских композиторов. За дирижерским пультом в этот вечер стояли два выдающихся маэстро: заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин и лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов.В этом году артисты представили в своей концертной программе микс из разных жанров, как отмечает Виталий Силиванов. Это и русские народные песни в современной трактовке, и эстрадные композиции, и песни военных лет. Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Прозвучали знаменитые хиты, такие, как "Катюша", "Синий платочек" и "Ах, эти тучи в голубом" в исполнении Елены Курской.Заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин также отмечает интерес публики к народной культуре России. По его словам, в этот раз программа отвечает новому типу оркестра русских народных инструментов - оркестру солистов. То есть артисты исполняли не только коллективные номера, но и выступали сольно.Конечно же, для самаркандского зрителя прозвучала балалайка - музыкальный символ России. Соло исполнил лауреат международных конкурсов Евгений Желинский. Не обошли стороной и знаменитый гусли - Любовь Саматова под руководством дирижера Виталия Силиванова сыграла песню "На улице дождик". Оркестр "Метелица" уже выступал в Узбекистане. Осенью 2022 года русские народные песни и произведения известных русских и советских композиторов прозвучали в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и ряде других городов страны.

https://uz.sputniknews.ru/20250531/kontsert-rossiyskix-zvezd-festival-kino-fotovystavka-dni-kultury-rossiya-uzbekistan-49635373.html

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