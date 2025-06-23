Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250623/orkestr-russkix-narodnyx-instrumentov-metelitsa-v-samarkande-50124043.html
Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде
Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде
Sputnik Узбекистан
В этом году коллектив представил в концертной программе микс из разных жанров.
2025-06-23T18:10+0500
2025-06-23T18:11+0500
россия
узбекистан
самарканд
русская культура
культура
концерт
музыка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/17/50117384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_574a9bfe420391b9e583ddc4397b0166.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Оркестр русских народных инструментов "Метелица" дал большой концерт во Дворце культуры "Нурафшон" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Зрители окунулись в мир русского фольклора, услышали народные песни и произведения выдающихся русских и советских композиторов. За дирижерским пультом в этот вечер стояли два выдающихся маэстро: заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин и лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов.В этом году артисты представили в своей концертной программе микс из разных жанров, как отмечает Виталий Силиванов. Это и русские народные песни в современной трактовке, и эстрадные композиции, и песни военных лет. Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Прозвучали знаменитые хиты, такие, как "Катюша", "Синий платочек" и "Ах, эти тучи в голубом" в исполнении Елены Курской.Заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин также отмечает интерес публики к народной культуре России. По его словам, в этот раз программа отвечает новому типу оркестра русских народных инструментов - оркестру солистов. То есть артисты исполняли не только коллективные номера, но и выступали сольно.Конечно же, для самаркандского зрителя прозвучала балалайка - музыкальный символ России. Соло исполнил лауреат международных конкурсов Евгений Желинский. Не обошли стороной и знаменитый гусли - Любовь Саматова под руководством дирижера Виталия Силиванова сыграла песню "На улице дождик". Оркестр "Метелица" уже выступал в Узбекистане. Осенью 2022 года русские народные песни и произведения известных русских и советских композиторов прозвучали в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и ряде других городов страны.
https://uz.sputniknews.ru/20250531/kontsert-rossiyskix-zvezd-festival-kino-fotovystavka-dni-kultury-rossiya-uzbekistan-49635373.html
россия
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/17/50117384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099fdee80d8ccdf14f3aa614306d6877.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан самарканд фольклор концерт культура оркестр выступление музыка народные песни
россия узбекистан самарканд фольклор концерт культура оркестр выступление музыка народные песни

Как звучит Россия: оркестр "Метелица" выступил в Самарканде

18:10 23.06.2025 (обновлено: 18:11 23.06.2025)
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов Метелица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В этом году коллектив представил в концертной программе микс из разных жанров.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Оркестр русских народных инструментов "Метелица" дал большой концерт во Дворце культуры "Нурафшон" в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Зрители окунулись в мир русского фольклора, услышали народные песни и произведения выдающихся русских и советских композиторов.
За дирижерским пультом в этот вечер стояли два выдающихся маэстро: заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин и лауреат международных конкурсов Виталий Силиванов.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов Метелица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2025
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
В этом году артисты представили в своей концертной программе микс из разных жанров, как отмечает Виталий Силиванов. Это и русские народные песни в современной трактовке, и эстрадные композиции, и песни военных лет.

"Мы старались вложить, как можно больше жанров, как можно больше солирующих инструментов, больше стилей, чтобы познакомить замечательную публику с русскими инструментами, композиторами, и, самое главное, доказать, что на народных инструментах можно играть абсолютно все, а не только фольклор", - делится Виталий Силиванов.

Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Прозвучали знаменитые хиты, такие, как "Катюша", "Синий платочек" и "Ах, эти тучи в голубом" в исполнении Елены Курской.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов Метелица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2025
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
"Частичку этого теплого, прекрасного города мы увезем к себе, в холодный Санкт-Петербург и будем согревать самаркандским теплом своих петербуржских зрителей", - поделился впечатлениями Виталий Силиванов.
Заслуженный артист РФ, художественный руководитель коллектива Игорь Тонин также отмечает интерес публики к народной культуре России.
"Здесь очень живая, теплая публика и атмосфера. Очень добрая энергетика. Думаю, что мы еще не раз побываем в этой прекрасной стране, потому что нам здесь очень нравится", - рассказывает Игорь Тонин.
По его словам, в этот раз программа отвечает новому типу оркестра русских народных инструментов - оркестру солистов. То есть артисты исполняли не только коллективные номера, но и выступали сольно.
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов Метелица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2025
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
Конечно же, для самаркандского зрителя прозвучала балалайка - музыкальный символ России. Соло исполнил лауреат международных конкурсов Евгений Желинский. Не обошли стороной и знаменитый гусли - Любовь Саматова под руководством дирижера Виталия Силиванова сыграла песню "На улице дождик".
© SputnikВ Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов Метелица - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2025
В Самарканде выступил оркестр русских народных инструментов "Метелица"
© Sputnik
Оркестр "Метелица" уже выступал в Узбекистане. Осенью 2022 года русские народные песни и произведения известных русских и советских композиторов прозвучали в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе и ряде других городов страны.
Как проходят Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
Концерт российских звезд, фестиваль кино и фотовыставка: Дни культуры России в Узбекистане
31 мая, 17:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0